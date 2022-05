Roma, 2 mag. (askanews) - "Abbiamo gia' previsto una specifica istruttoria anche con le audizioni dei vertici di Agcom e Rai. L'intervento di Lavrov, per le modalita' in cui e' avvenuto e per la montagna di fake news che ha propinato, conferma le nostre preoccupazioni". Lo dichiara via Twitter il presidente Fdi del Copasir Adolfo Urso.