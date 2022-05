Roma, 2 mag. (askanews) - "Buon lavoro, Ministro #Lavrov". L'abisso. Ma quel che è più grave è che la vicenda dello spot da propaganda di guerra anti Ucraina stia passando, con solo pochi scossoni. Siamo così pochi a pensare che non sia possibile, né accettabile? E che sia un'onta per l'Italia intera? #Retequattro". Lo dichiara via Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.