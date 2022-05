Lavrov, 17 maggio Fuortes (Rai) e Lasorella (Agcom) al Copasir

Roma, 2 mag. (askanews) - Il Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, a quanto si apprende, martedì 17 maggio, ha convocato per un'audizione l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Subito dopo sarà ascoltato dal Comitato anche il presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella.Il tema delle due audizioni è l'informazione sulla guerra in Ucraina e la partecipazione di giornalisti e funzionari russi ai programmi tv. Su questo tema, parallelamente, si è già attivata anche la Commissione vigilanza Rai.Su questo argomento il presidente del Copasir, Adolof Urso, ha annunciato una specifica istruttoria con le audizioni dei vertici di Agcom e Rai.