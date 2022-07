Lavoro, sindacati: in dl Aiuti no bonus ma decontribuzione

Roma, 27 lug. (askanews) - Nel nuovo decreto Aiuti non dovrebbe essere replicato il "bonus" da 200 euro ma ci sarà un intervento di decontribuzione sul lavoro dipendente. Lo ha annunciato il governo nel corso dell'incontro con i sindacati."Ci hanno detto che si interviene sulla decontribuzione per i lavoratori dipendenti - ha spiegato Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil - quindi si aumenta il netto in busta paga"."E' la base di partenza del confronto con le parti sociali", ha confermato il ministro del Lavoro Andrea Orlando.