Lavoro: Schlein, spero prosegua confronto fra opposizioni

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Ieri il congresso CGIL ci ha ospitato per un bel momento di confronto sui temi tra le forze di opposizione, che spero prosegua. È stata anche l'occasione per incontrare finalmente la Ministra Yolanda Diaz, il cui lavoro è di grande ispirazione. Il Governo spagnolo, infatti, ha scelto di limitare i contratti a termine e alzare il salario minimo. Ci batteremo perché accada anche in Italia!". Lo scrive sui social la segretaria del Pd, Elly SChlein, (ANSA).