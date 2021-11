Lamorgese: manifestare è un diritto ma occorre rispetto regole

Roma, 10 nov. (askanews) - "Non si può pensare di penalizzare una economia in ripresa con tutte queste manifestazioni. Il diritto a manifestare è costituzionalmente garantito però esiste il bilanciamento dei diritti e quindi si può manifestare ma ci vogliono delle regole che proteggano anche i diritti degli altri cittadini". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese intervenuta all'Assemblea annuale dell'Anci in corso a Parma."Se non si tiene conto del bilamciamento dei diritti - ha aggiunto la respondabile del viminale - non andiamo da nessuna parte". Il ministro Lamorgese ha annunciato che sta per emananare una direttiva che "tiene conto proprio di questi principi riconoscendo il diritto a manifestare ma secondo delle regole ben preciso. Ritornerò a Roma e metterò a punto gli ultimi aspetto che ancora mi preoccupano".(segue)