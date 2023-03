La Russa torna sulle Fosse Ardeatine, ma è bufera. 'Grave revisionismo'

Roma, 31 mar. (askanews) - L'eccidio delle Fosse Ardeatine, commesso dai nazifascisti nel 1944, continua ad essere oggetto di scontro tra le forze politiche. Stavolta a scatenare la bufera sono le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, che compie della vicenda quella che dal Pd non esitano a definire un'operazione di "revisionismo", "sposando il punto di vista dei fascisti". Per Elly Schlein, segretaria del Pd, sono "parole indecenti, inaccettabili per il ruolo che ricopre".In un'intervista a Libero, La Russa prima afferma che i partigiani misero in atto l'azione contro le truppe di occupazione nazista "sapendo che ne sarebbe derivata una rappresaglia...". Poi minimizza l'azione in sè: "Non è stata una pagina nobilissima della Resistenza", afferma l'intervistatore Pietro Senaldi; "No, tutt'altro - chiosa La Russa - anche perchè quelli che furono uccisi non erano biechi nazisti delle SS ma una banda musicale di semi-pensionati altoatesini, in quel momento mezzi tedeschi e mezzi italiani, non si capiva bene se erano tedeschi o italiani...". E infine difende le parole di Giorgia Meloni, che commemorando l'eccidio del 24 marzo disse che le 335 vittime furono uccise "solo perchè italiani": per La Russa "quando Meloni dice 'uccisi perchè italiani' nella sua testa lo sa che questi italiani erano italiani perchè erano antifascisti, ebrei, detenuti politici, qualcuno chi lo sa, pure fascista, chi lo sa, probabilmente, statisticamente ce ne sarà stato magari per sbaglio qualcuno... ma se li deve racchiudere in una sola parola, dice 'perchè italiani'. Uno può dire: 'Io avrei precisato', ci sta. Ma farne uno scandalo è sinonimo di avere motivi di polemica un po più strutturati". La Russa, che si definisce "uomo della Fiamma", prosegue poi parlando del 25 aprile: non vuole ancora dire come lo celebrerà, ma ricorda di aver già reso omaggio alle tombe dei partigiani: "Di tutti, anche di quelli rossi, che come è noto non volevano un'Italia libera e democratica perchè avevano il mito della Russia comunista. Ma io comunque li ho omaggiati perchè sono morti per un'idea e pertanto meritano rispetto".Parole che sollevano l'indignazione delle opposizioni di sinistra: "È grave che il Presidente del Senato, seconda carica di uno Stato nato dalla Resistenza e dalla guerra di liberazione, parli di via Rasella e della lotta partigiana nel modo in cui lo ha fatto nell'intervista a Libero. Siamo di fronte ad un esempio di revisionismo storico che, inoltre, sposa il punto di vista dei fascisti" ed è "inaccettabile mettere sullo stesso piano partigiani e nazifascisti", dice il capogruppo Pd in Senato Francesco Boccia.Dopo Boccia arrivano le critiche di Andrea Orlando, che ricorda come "i partigiani rossi hanno difeso la democrazia", quelle di Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) e Angelo Bonelli (Verdi) che chiedono le dimissioni di La Russa dalla presidenza del Senato. Ma commenti critici vengono anche dal M5s, con il capogruppo alla Camera Silvestri che parla di "rigurgiti ideologici" e di "un palese tentativo di distrarre l'opinione pubblica dalle inadeguatezze di questo governo". E le dimissioni di La Russa le chiede anche +Europa, con il segretario Riccardo Magi.Durissimo ovviamente il commento dell'Anpi: "Le parole di Ignazio La Russa sono semplicemente indegne per l'alta carica che ricopre e rappresentano un ennesimo, gravissimo strappo teso ad assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza", dice il presidente Gianfranco Pagliarulo.La Russa ribatte con una nota: "Confermo parola per parola la mia condanna durissima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine che solo pochi giorni fa ho definito 'una delle pagine più brutali della nostra storia'. Confermo, altresì, che a innescare l'odiosa rappresaglia nazista fu l'uccisione di una banda di altoatesini nazisti e sottolineo che tale azione non è stata da me definita 'ingloriosa' - dice riferendosi ad alcuni titoli online - bensì 'tra le meno gloriose della resistenza'".