La Russa: 75° anniversario del Senato è una ricorrenza di popolo

Roma, 7 mag. (askanews) - "E' una ricorrenza importante, sono 75 anni dalla prima seduta del Senato eletto direttamente dal popolo per la prima volta a suffragio universale. Il significato ancora più ampio è di voler celebrare l'attualità dei valori che questo Senato e la Costituzione italiana hanno sancito: valori di libertà, di democrazia, di indipendenza ed è molto bello celebrarli in questo modo insieme a tutti, insieme agli italiani".

Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato su Rai Tre in occasione della diretta per le celebrazioni del 75esimo anniversario della Costituzione e della prima seduta del Senato repubblicano, ha spiegato il significato di questi due giorni di celebrazioni.La Russa ha poi parlato della principale novità delle celebrazioni di quest'anno, cioè il concerto della banda musicale interforze in piazza Navona: "Voglio dare merito ai miei collaboratori e consiglieri della realizzazione, ma la volontà di aprirlo alla gente, di farlo uscire dai palazzi è sicuramente mia, d'altrone da ministro della Difesa avevo fatto lo stesso per celebrare il 4 novembre. Credo che celebrare questa ricorrenza aprendo il Senato all'apporto della gente esterna e facendo uscire la banda verso piazza Navona perché possa festeggiare con tutti i romani e gli italiani che saranno lì sia un modo - ha sottolineato La Russa - per celebrare degnamente questa che è una ricorrenza di popolo".