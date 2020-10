[La pandemia] La linea mediana di Conte. Che tiene duro: no ad un nuovo lockdown. La rabbia di Speranza e Franceschini

Una stretta, senza dubbio. Molto più soft del previsto. E nulla a che vedere con quella sorta di lockdown che avrebbero voluto due pezzi importanti del governo, Pd e Leu, con il capodelegazione Pd Dario Franceschini disposto a tutto pur di aver ragione della sua posizione dettata dal terrore del contagio. Ma anche da qualche dinamica politica.

Sono state ore pesanti quelle di ieri pomeriggio. Allungate fino a dopocena nel rinvio costante ora dopo ora delle comunicazioni al Paese da parte del presidente del Consiglio “sulle nuove misure per fronteggiare il contagio Covid” mentre l’Italia faceva ritorno a casa dopo una domenica di sole nel terrore che potesse essere l’ultima. O una delle ultime prima di una nuova chiusura. In realtà alle otto di sera il premier sarebbe stato pronto per entrare all’ora di cena nelle case degli italiani. Ma l’avversità di Franceschini, che è arrivato a minacciare “dichiarazioni pubbliche in dissenso al governo” se le sue richieste fossero rimaste inascoltate, hanno costretto il premier ad un ulteriore passaggio, a chiedere cioè l’ultima parola al Comitato tecnico scientifico. Che aveva parlato 24 ore prima (sabato mattina) e ha ribadito quanto aveva detto. Alle dieci di sera l’Italia può quindi tirare un sospiro di sollievo e fare i conti con le parole del premier: non ci sarà un nuovo lockdown, nè ora nè mai perchè “il paese non si può permettere una nuova battuta d’arresto” e la linea del governo è quella di “tutelare la salute ma anche l’economia”. Del resto, ha ribadito il premier, “la strategia di oggi per fronteggiare il virus non è e non può essere quella di marzo" perchè oggi il paese è in grado di avere un approccio di sistema per fronteggiare la pandemia: siamo in grado di avere dispositivi protettivi, nuovi posti di terapia intensiva, nuove terapie e protocolli sanitari e terapeutici.

Fino al 14 novembre

Alle dieci di sera i quasi otto milioni di studenti italiani e le rispettive famiglie hanno la certezza che “la scuola non chiuderà”. Mai i nidi e le materne per il sollievo delle mamme già disperate all’idea di conciliare lavoro e famiglia. Seguendo criteri di “maggiore flessibilità nei turni e negli orari”, le elementari e soprattutto medie e superiori. Da mercoledì medie e licei potranno, ad esempio, entrare alle 9. E’ stato questo il nodo più difficile da sciogliere. Quello dove lo scontro tra la ministra Azzolina e il ministro Franceschini è stato più duro. Gli ulteriori passaggi stretti hanno riguardato i ristoranti, l’attività sportiva e le palestre, i parrucchieri e gli esercizi commerciali per la cura alla persona. Franceschini e Speranza chiedevano se non un lockdown almeno una serrata. Non è stato così. Hanno “vinto”, si fa per dire, le regioni, la ministra Bellanova capo delegazione per Italia viva e i 5 Stelle (strenua la difesa delle attività sportive da parte del ministro Spadafora) e la mediazione di Conte ispirata a criteri di “proporzioalità” e “legalita”. Come dice la Costituzione in casi di “emergenza”. Vedremo nelle prossime ore con quali eventuali conseguenze politiche. Le nuove misure sono contenute nel Dpcm che sostituisce l’ultimo testo in vigore (quello di martedì 13 ottobre) e resterà in vigore fino al 14 novembre. Salvo ulteriori correzioni sempre possibili se le curve del contagio le dovessero imporre.

Scuole aperte, sport mezzi, chiusi, coprifuoco nelle piazze

Nella conferenza stampa il premier ha elencato per punti novità e conferme. Le “attività dei servizi di ristorazione” (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono “consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 se il consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo”. In assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura è anticipato alle 18.00. Non cambia nulla per la ristorazione con servizio a domicilio fino alla mezzanotte. Resta il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. I titolari dei locali dovranno esporre un cartello per indicare “il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale”. L’altra novità, è che i sindaci potranno decidere di chiudere vie e piazze a partire dalle 21 di sera se sono indirizzi cari alla movida dei giovani e quindi occasioni di assembramento. Tutto confermato per sale giochi e sale bingo (orario 8-21), sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso (attività sospese). Le cerimonie civili o religiose sono consentite ma con il tetto massimo di 30 persone e seguendo i protocolli già fissati a giugno. Confermato l’invito, nelle abitazioni private, di ricevere più di sei persone non conviventi. Vietate sagre e fiere di comunità. Consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale nei modi previsti dai protocolli. Sospese, invece, tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Sospese anche tutte le attività degli sport di contatto (calcetto, basket e pallavolo) che restano però consentite in forma individuale (ci si può allenare ma non in squadra).

Sulle palestre, che per tutto il pomeriggio sono state l’ombelico dei problemi del paese, il Comitato tecnico scientifico ha fotografato la situazione. Che è questa: la maggior parte di gestori e proprietari rispettano i protocolli (infatti le palestre non risultano al momento essere cluster e focolai); molti altri invece no. Ecco che è stata data una settimana di tempo per mettersi in regola. Altrimenti scatterà la chiusura. Per tutti. La scuola, infine. Nidi, materne e elementari restano in presenza mentre medie e superiori “possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica: incrementando il ricorso alla didattica a distanza che resta complementare a quella in presenza; modulando orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00. Le Università restano libere di predisporre piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.

Il Parlamento lavora a distanza. Ma come?

Camera e Senato sono a turno cluster di contagio. In queste ore è sotto pressione la Camera dove risultato contagiati i capigruppo di Forza Italia, Fratelli d’Italia e 5 Stelle con decine di deputati in isolamento. Impossibile lavorare. O votare. Tanto che questa settimana no è prevista l’aula. Nel Dpcm si trova una norma che riguarda le Pubbliche amministrazioni le cui si raccomanda che le riunioni di ogni tipo “si svolgano in modalità a distanza”. Conte ha spiegato che anche il Parlamento rientra nella norma voluta dalla ministra Dadone. A questo punto si tratta di capire come. Come, soprattutto i parlamentari potranno votare o partecipare alle riunioni delle varie commissioni. Conte ha detto di averne già parlato con i presidenti di Senato e Camera. Potrebbe tornare in primo piano la proposta di legge di Stefano Ceccanti (Pd) che prevede il voto a distanza. Opzione a cui per ora si sono opposte in ogni modo le opposizioni sostenendo che questo sia un modo per precludere il dibattito e il dissenso.

La mediazione

Conte quindi ha scelto la “proporzionalità” e la prudenza. Ha resistito alle spinte di Franceschini e Speranza che gli chiedevano chiusure più incisive per arrestare la curva dei contagi. Ha detto Si ad una nuova stretta sulla movida ma ha ascoltato le preoccupazioni di ristoratori, mondo dello sport, commercianti veicolate da M5s e Iv. Non ha bloccato lo sport dilettantistico, non ha chiuso parrucchieri e centri estetici e, per ora, non ha chiuso le palestre. Ha scelto di non infliggere un nuovo colpo a un'economia in faticosa ripartenza. Ma, rispondendo alle domande, ha anche assicurato che “è finita la fase delle elargizioni a pioggia”. E ha ribadito un nuovo no al Mes: si chiederà solo se ci sarà un “fabbisogno di cassa” altrimenti c’è il rischio di dover rientrare dal debito con “nuove tasse e tagli di spesa” e di incorrere in uno “stigma”sui mercati. Motivo per cui finora nessuno paese europeo, pur colpito dalla pandemia, ha chiesto i soldi del Mes.

Tre lunghissimi vertici

Tra venerdì notte e ieri sera, la maggioranza si è riunita a palazzo Chigi per tre volte. Tre lunghissimi vertici. Fino a pochi minuti prima della conferenza stampa il confronto è stato “durissimo”. A tratti “furibondo”. Sulla chiusura delle palestre Vincenzo Spadafora e Teresa Bellanova erano contrari e Roberto Speranza e Dario Franceschini a favore. Questi ultimi ripetono che “chiudere di più adesso eviterà un vero lockdown dopo”. Chi sposa la battaglia dei ristoratori per non chiudere prima della mezzanotte o delle palestre per restare aperte, come M5s e Iv, vuole tenere, finchè si può, l'asticella più bassa e affidarsi a protocolli e tracciamento. Conte non voleva questo Dpcm, ce l’hanno portato a forza, avrebbe voluto prima vedere gli effetti delle misure decise il 14 ottobre. Sa, il premier, che va misurata non solo la tenuta economica, ma anche la tenuta sociale del paese. Le mamme a Napoli sono scese in piazza per la chiusura delle scuole in Campania. Via libera ad un nuovo Dpcm, quindi, ma le parole d’ordine sono “soppesare” e “mediare” fino alla fine. Fino all’ultimo via libera del Cts arrivato ieri sera poco dopo le 21. Poco prima Franceschini era arrivato a minacciare “dichiarazioni pubbliche in dissenso al governo”. Di fronte al via libera del Cts s’è morso le labbra. Ma vedremo nei prossimi giorni quando il numero dei contagi è destinato a salire e servirà avere molto sangue freddo.

La scuola, lo scontro più duro

Anche su questo tema le riunioni si sono susseguite lungo tutta la giornata mettendo a dura prova la tenuta della maggioranza. Il primo round è al mattino quando, al tavolo convocato dal ministro Francesco Boccia per trovare una linea comune con gli enti locali, scoppia la lite tra la ministra Azzolina e il presidente dell'Anci Antonio Decaro. Governatori e sindaci chiedono al governo linee uniformi nazionali su orari scaglionati e didattica a distanza. Richiesta che però fa a cazzotti con quella di poter decidere città per città, paese per paese, ciascuno con la propria realtà. I 5 Stelle, piuttosto, puntano il diro sulla ministra De Micheli: sono i Trasporti e non la Scuola che devono dare soluzioni per evitare affollamenti sui mezzi visto che presidi e insegnanti hanno fatto di tutto per adeguarsi ai vari protocolli. Sul traporto pubblico, invece, non arrivano novità. Franceschini ignora il nodo bus e rilancia sul doppio turno a scuola, Azzolina dice che non se ne parla proprio, non ci sono insegnanti nè personale Ata. L’unica soluzione, in serata, è proprio cercare la sponda del Cts e chiudere al momento la partita. Ma è solo uno dei tanti passaggi stretti che la maggioranza dovrà affrontare ogni giorno, ogni volta che i numeri diranno che i contagi salgono. Perchè sono destinati a crescere. Ma occorre sangue freddo.

Le opposizioni scontente

Insomma, il Dpcm scontenta quasi tutti. Tranne, forse, i cittadini cui Conte concede un’importante apertura di credito e affida l’unica vera ricetta per affrontare la pandemia: la responsabilità dei singoli. Vivere senza assembrarsi, rispettare le regole di igiene e protezione. Per il resto, le opposizioni attaccano. “Conte mi ha chiamato alle 21 e 30, un minuto prima di andare in onda, non è questa la collaborazione che intendiamo” commenta secco Matteo Salvini. Il centrodestra fa un comunicato collettivo firmato da Forza Italia e Fratelli d’Italia contro il nuovo Dpcm Si arrabbiano i sindaci, perchè pensano sia stato scaricato su di loro l'onere dei “coprifuoco” nelle piazze affollate, che il governo non ha voluto assumere. Litigano, soprattutto, i ministri.