La Lega mette alla porta i 5 Stelle: 'Che ci state a fare al governo? Noi faremo la Tav. Quindi dimettetevi'

Ormai quelli che per quasi un anno sono stati Raimondo e Sandra della casa Vianello italiana (Salvini e Di Maio), della serie che litigano ma fanno finta, sono diventati Michael Douglas e Kathleen Turner della Guerra dei Rose’s. Si sa come finì quella guerra tra i coniugi Rose: malissimo, entrambi infilzati da un pesante lampadario. E malissimo sembra destinato a finire questo governo. Quando e come ancora non si sa. Ma la fine è ormai nota. A nulla sono servite le parole del presidente Mattarella (“basta litigi e conflittualità”) pronunciate appena giovedì scorso. Archiviato, nel senso non pervenuto, l’incontro della tregua tra Salvini e Di Maio (sempre giovedì). Tutto viene usato a fini politici, di consenso e propaganda. Tutto, anche quello su cui uomini e donne di governo, dunque responsabili, dovrebbero tacere, come l’uccisione a coltellate di un giovane brigadiere in servizio contro due sciagurati giovani balordi drogati. Nelle ultime ore sembra invertito lo schema di gioco: ringalluzziti dai sondaggi che certificano l’impermeabilità del consenso rispetto alla vicenda Russa, non è più la Lega che cerca il pretesto per staccare; piuttosto la Lega fa di tutto perchè siano i 5 Stelle, piegati, umiliati, in conflitto tra loro e sotto processo dai vertici (Grillo) e dalla base (i No Tav e i vari popoli del No), a far saltare il banco per sfinimento.

La provocazione più sfacciata

Così ieri, a metà pomeriggio di una domenica di fine luglio che si stava intrecciando pericolosamente “solo” sul caso della foto del giovane americano coinvolto nell’omicidio del brigadiere Rega, bendato e ammanettato in caserma, è arrivata la provocazione più sfacciata. “Che ci stanno a fare i Cinque stelle in un governo che farà la Tav? Se vogliono possono dimettersi, nessuno li obbliga” hanno detto i due capigruppo Molinari e Romeo in una dichiarazione congiunta, cioè voluta e mirata. Salvini lo ha detto chiaro qualche giorno fa: “Le finestre restano aperte” intendendo cioè che la crisi di governo può accadere anche nella prima settimana di agosto in tempo per andare a votare il 6 ottobre. “Non ci sono problemi per la bozza della legge di bilancio da inviare a Bruxelles il 15 ottobre: noi l’abbiamo già pronta e siamo in grado di inviarla nei tempi dovuti” dicono fonti leghiste scommettendo sulla vittoria certa nelle urne.

Per i 5 Stelle si tratta di un bluff , convinti che alla fine Salvini non romperà. E così dopo l’intemerata dei capigruppo leghisti, la risposta dei 5 Stelle non è stata da meno: “Sanno solo fare i bulli grazie ai voti di Forza Italia e Pd” alludendo ad un “partito delle grandi opere” e “del cemento” che vede insieme “i partiti del vecchio sistema” contro l’unico vero “partito” del cambiamento che sarebbero loro.

La linea del Piave

L’alta velocità Torino- Lione è la linea del Piave del Movimento. La marcia di sabato in val di Susa ne è stata la prova. Parlamentari eletti solo e soltanto grazie a quei voti - Laura Castelli, Alberto Airola, Luca Carabetta, per dirne alcuni - sono stati alla larga da Chiomonte mentre i manifestanti li accusavano di essere “infami” e di “aver tradito” e pronosticavano “sparirete dal Parlamento” per non aver tenuto fede alla tante promesse che li hanno portati in Parlamento col 33% dei voti. Non c’è solo la Tav, c’è il Tap, c’è il caso Ilva, altre infrastrutture che nonostante un anno a bagnomaria ostaggio delle verifiche costi/benefici adesso vengono per ovvi motivi una dopo l’altra sbloccate. E la promessa dei leader storico dei No Tav (“noi continueremo la nostra battaglia come facciamo da vent’anni e qui la Tav non passerà”) ha lasciato nel più completo imbarazzo parlamentari e la prima fila del Movimento. Che si sta dividendo in modo netto: Morra, Lombardi, Ruocco, Fico e tanti altri, alcuni già espulsi, pronti a dare battaglia nonostante Conte e Di Maio abbiano dato il via libera. Il ministro Toninelli che continua a dire No mentre i suoi uffici firmano le autorizzazioni, sa di ridicolo. La confusione è troppa in casa 5 Stelle. Ieri il blog delle Stelle ha rilanciato le ragioni del No. “L'Ue ha messo più soldi? Non proprio: ha solo fatto sapere che si impegnerà a farlo. E’ forse un regalo a Macron?”. Peccato che siano le tesi di Di Battista che l’altro giorno ha condiviso un post di Morra contro la Tav e ieri ha lasciato intendere che “appena ci sarà il voto io torno in campo”. Peccato anche che sia stato il premier Conte ad indicare i maggiori contributi da parte della Ue come uno dei motivi del Sì. Un altro attacco a Conte, quindi, dopo averlo lasciato solo in aula al Senato?. “No, nessun attacco a Conte” replicano dallo staff comunicazione dei 5 Stelle in cortocircuito ad inseguire dichiarazioni e smentite spesso in contraddizione l’una con l’altra. Essere insieme di lotta e di governo è una strategia logora.

Lo stress test

La modalità è sempre la stessa da mesi: sull’orlo della crisi di nervi. E benché Salvini alimenti l’idea che “le finestre restino sempre aperte”, cioè la crisi di governo può sopraggiungere in qualunque momento, è evidente che la crisi non può accadere quando le Camere sono chiuse. Ora però restano ancora una, al massimo due settimane, per poi chiudere definitivamente la partita visto che una crisi a settembre costringerebbe nei fatti all’esercizio provvisorio di bilancio, ipotesi che il Quirinale non prende tra quelle possibili.

Nelle prossime due settimane sono però tanti gli stress test “utili” ad una crisi di governo. Ad esempio l'Autonomia e il decreto sicurezza bis. La mozione pentastellata per impegnare il Parlamento a bloccare la Tav dovrebbe essere votata il 7 agosto al Senato, subito dopo il voto sul decreto sicurezza bis. Che sarà un passaggio chiave per il futuro della legislatura. La maggioranza già oggi si regge su 2-3 voti (dipende se la truppa 5 Stelle cresce di uno grazie al seggio fantasma in Sicilia attribuito alla fine ad una grillina umbra con una palese violazione delle norme attuata in complicità con la Lega). I malumori per la Tav possono congelare una quindicina di voti contrari al decreto sicurezza e che potrebbero uscire allo scoperto in nome della Tav (come farebbe poi Di Maio ad espellerli?). Il provvedimento alla fine potrebbe passare grazie ad una maggioranza diversa. Oppure grazie a calcolate assenze in caso di fiducia (basta infatti la maggioranza relativa e non quella assoluta).

La mozione sulla Tav

Quando ieri la Lega ha messo alla porta i 5 Stelle, hanno pesato le reazioni alla marcia di Chiomonte sabato ma anche il fatto che la mozione contro la Tav è stata calendarizzata per mercoledì 7 agosto al Senato. E’ il passaggio parlamentare che lo stesso Conte ha indicato (solo il voto del Parlamento infatti può rompere gli accordi internazionali sull’Alta velocità) come unica alternativa al via libera. Ma che senso ha lavorare in Parlamento contro una cosa che il governo, di cui M5s fa parte, ha già approvato? E’ la grave contraddizione che schiaccia il Movimento nell’angolo. Da qui i tentativi di Di Maio di attaccare Salvini sulla sicurezza (“mancano gli agenti”, “non è stato fatto nulla per i rimpatri”), cosa che fa andare in bestia il ministro dell’Interno che a sua volta alimenta la fabbrica della paura, dell’insicurezza e della violenza postando la foto del giovane americano con la benda sugli occhi e usando un linguaggio forcaiolo e violento che è un pessimo esempio per chi ha non gli anticorpi per mettere la giusta distanza tra parole e azioni.

Una settimana “lunga e movimentata”

Il Pd a sua volta farà una mozione per il Sì alla Tav per far venire fuori e rendere visibile a tutti la frattura nel governo. Il Pd non molla l’osso sulla Russia e cercherà di far mettere in calendario intorno al 7 agosto anche la mozione di sfiducia su Salvini. Anche questo sarà uno stress test. Per non parlare della manovra (Lega vuole flat tax, M5s il salario minimo, si discute su Iva e tax expenditures e molto altro, due visioni opposte, anzi tre contando quella di Tria), delle Autonomie (rinviate a settembre? Veneto e Lombardia sono furiose). Per non parlare poi di venerdì, giorno del bilaterale a palazzo Chigi tra Conte-von der Leyen. I 5 Stelle l’hanno votata (e hanno avuto un incarico pur avendo perso le elezioni europee). La Lega no, eppure ha vinto le elezioni. Non solo: a questo punto rischia di perdere pure il Commissario “economico” cui tanto ha ambito. Difficile che la presidente della Commissione Europea possa ricevere affettuosi onori di casa. Una settimana, avvisano i leghisti, "lunga e movimentata".