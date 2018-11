La Corte di Strasburgo chiude 'il caso B' (senza decisione)

Roma, 27 nov. (askanews) - Per mesi, quando era costretto a stare fuori dalle aule parlamentari a causa della sentenza di condanna per frode fiscale, Silvio Berlusconi aveva evocato la sentenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo come il suo "giudice a Berlino", quello che gli avrebbe ridato - parole sue - piena e legittima riabilitazione.E invece quel appuntamento tanto atteso è arrivato senza essere più determinante e, soprattutto, senza rispondere alla domanda che era a monte: l'applicazione retroattiva della Severino, che ne ha causato la decadenza da senatore, ha violato o no i suoi diritti?La Grande Chambre ha infatti deciso di "cancellare dal ruolo" la domanda del leader di Forza Italia: una sentenza emessa in base alla richiesta, fatta quest'estate dai legali dello stesso Berlusconi, di ritirare il ricorso. L'11 maggio 2018, infatti, l'ex premier, ha ottenuto la riabilitazione - e dunque è tornato candidabile - attraverso una sentenza del tribunale del riesame di Milano, alla luce della pena scontata ai servizi sociali. La Corte ha deciso, dunque, che non esistevano circostanze speciali, riguardanti il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tali da giustificare una continuazione dell'esame.Silvio Berlusconi tace e affida ad una nota dei suoi avvocati, tra cui Niccolò Ghedini e Franco Coppi, ogni commento sul caso. "Non vi era più necessità", spiegano, di portare avanti il ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo contro la legge Severino, visto che il leader azzurro nel frattempo è "ritornato nella pienezza dei propri diritti politici". Anzi, argomentano i legali, una condanna dell'Italia avrebbe comportato "ulteriori tensioni nella già più che complessa vita del paese, circostanza che il presidente Berlusconi ha inteso assolutamente evitare".In realtà, raccontano in molti, la decisione venne presa a suo tempo anche per il timore di una sentenza negativa, dunque di un pronunciamento che rischiava di trasformarsi in un boomerang, nel momento in cui peraltro non era più utile a renderlo di nuovo eleggibile. Un timore molto forte soprattutto nei suoi legali. Una scelta che ora, ma solo ufficiosamente, molti di Forza Italia, ritengono sbagliata. Perché una sentenza positiva avrebbe avuto un impatto mediatico nettamente superiore a una rinuncia, per quanto spiegata con spirito di servizio verso il Paese.Ufficialmente parla il Governatore della Liguria, Giovanni Toti. "E' una pronuncia che arriva sempre troppo tardi. O meglio, non essendosi pronunciato è uno zero a zero che arriva troppo tardi, oltre il fischio della fine". Per la deputata azzurra Micaela Biancofiore "resta una grande amarezza per la mancata sentenza e la certezza che Berlusconi non solo non sia un evasore ma che nei suoi confronti la Costituzione, il diritto e le leggi siano state interpretate scelleratamente ad personam, favorendo l'odio politico l'avvento dei più beceri istinti giustizialisti trasformatisi anche in movimenti politici".