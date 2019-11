[Il caso] Di Maio e la base picconano l’accordo con il Pd e Grillo. Spunta fuori il jolly del voto disgiunto

“Non possiamo sostenere il candidato di un partito e non solo perchè lo vieta lo Statuto ” dice con voce ferma Luigi Di Maio ai circa trecento militanti arrivati fino all’hotel Savoia Regency di Bologna per incontrare il capo politico. Sono qui non tanto per prendere la linea, quella se la sono già presa da soli. Ma per ribadire un concetto: “Mai con Bonaccini” come ha gridato, strappando applausi in sala, Norberto Vaccari, l’ex capogruppo del Movimento, parlamentare eletto a Reggio Emilia. “E allora, pancia a terra - ha aggiunto Di Maio - qui c’è un Movimento che ha voglia di combattere, andate in giro, tra le persone, poi non so quanti consiglieri riusciremo ad eleggere però saremo in Consiglio, avremo un programma politico, nostro, fatto per l’Emilia Romagna dei prossimi 15 anni e allora diciamolo subito agli partiti: rubateci pure le nostre idee, le mettiamo a disposizione”.

I conti non tornano

A parte l’enfasi, che è quella di sempre e forse andrebbe calibrata diversamente, i conti non tornano nel Movimento 5 Stelle. Perché quello che dice Di Maio dopo la mezzanotte quando lascia la sala conferenze dell’hotel bolognese, è il contrario di ciò che ha detto Beppe Grillo. E auspicato molti altri big del partito, dentro e fuori il governo, dal ministro Spafarora alla consigliera regionale nel Lazio Roberta Lombardi: sostenere, anzi rafforzare la collaborazione con il Pd, progettare il futuro insieme, a livello nazionale ma anche locale. Due posizioni lontane che però hanno una sintesi possibile nel voto regionale emiliano romagnolo: il voto disgiunto. Un’opzione che non sarà mai ufficializzata, appartiene a quella categoria delle cose che si fanno ma non si dicono, non può diventare quindi un progetto politico ma salverebbe il diktat di Grillo e le legittime ambizioni dei grillini locali. In Emilia Romagna si vota con un sistema maggioritario secco (vince chi prende anche un solo voto in più) a turno unico e nelle scheda è possibile indicare il governatore e la lista di supporto che può essere diversa da quella dl governatore. In teoria quindi si può votare Bonaccini ma anche la lista 5 Stelle invece di quella Pd o una di quelle collegate. In teoria, se uno volesse far impazzire le votazioni, potrebbe anche votare Bonaccini governatore e dare la preferenza alla Lega come lista. Una provocazione, ovviamente. Mentre il disgiunto Bonaccini-M5s sarebbe la fotografia di quello che è.

“Nati contro il Pd”

E’ stato un incontro affollato quello di ieri sera all’hotel vicino alla tangenziale. Di Maio è arrivato puntuale alle 21 e ha trovato circa trecento persone ad attenderlo. Tutta gente che lo aveva sfiduciato quando disse che sarebbe stato meglio prendersi una pausa dalla campana elettorale. Poi il voto sulla piattaforma Rousseau si è ribellato alle indicazioni del capo politico e di tutti i vertici (che non avrebbero neppure fatto votare) ed ecco che Di Maio si prende pure l’applauso all’ingresso in sala. Ci sono i consiglieri regionali Andrea Bertani, Silvia Piccinini e Raffaella Sensolia favore, o quantomeno possibilisti, verso il dialogo con il Partito democratico. Presenti anche diversi parlamentari emiliano-romagnoli come Gabriele Lanzi, Michela Montevecchi, Marco Croatti e Maria Edera Spadoni vicepresidente della Camera che invece ha preso una chiara posizione per il no ad alleanze con i Dem spiegando anche perchè. “Non è possibile per lo Statuto ma credo anche sia ormai troppo tardi per aprire a qualsiasi tipo di alleanza. In Emilia ci sono nostri attivisti e consiglieri comunali che da anni fanno battaglie con una opposizione dura e costruttiva al Pd emiliano-romagnolo e nessuno dal territorio ha mai aperto ad alleanze”. E’ un concetto che Spadoni ha spiegato anche nei colloqui riservati con il Pd alla Camera: “In Emilia Romagna la base del movimento è certamente di sinistra ma è soprattutto nata contro il Pd e tutta la storia di quel partito nella nostra terra. Una barriera che non si butta giù in dieci anni. E meno che mai in quattro mesi di governo insieme”. Presenti anche il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi e il consigliere di Bologna Marco Piazza. Assente invece Max Bugani, uno dei soci di Rousseau e capo staff di Virginia Raggi in Campidoglio, sostenitore del patto di desistenza. La linea sconfessata da Rousseau.

Uno su sessanta

Racconta Di Maio, a fine incontro rigorosamente a porte chiuse (al netto di qualche messaggio filtrato via whatsapp), che di circa sessanta interventi uno solo ha chiesto un patto con il governatore uscente Sefano Bonaccini. Di Maio ha preso appunti e rilanciato con “l’apertura a tutte le forze civiche, alle liste civiche del territorio, a suggerimenti sul programma”. Il “nostro” - ha cercato di spronare - “sarà il migliore di tutti e prenderanno tutti da lì a piene mani”. Lui ci sarà, “darò una mano, senza aspettative illusorie, ma con una grande voglia di essere sul territorio a parlare con le persone come abbiamo sempre fatto”. Di Maio inizia così il giorno “uno” dopo la pubblica re-investitura da parte di Beppe Grillo giunto a Roma dopo la rivolta su Rousseau, la prima in assoluto nella storia della democrazia diretta in stile 5 Stelle. Una rivolta - il voto molto poco partecipato (27mila su 110 mila aventi diritto) è andato in direzione opposta rispetto alla volontà dei vertici che non volevano il Movimento in campo alle regionali - che è stata subito riportata in carreggiata dall’arrivo di Grillo a Roma e dal video con Di Maio in cui è stata ribadita senza se e senza ma la direzione di marcia con il Pd. Fu Grillo, del resto,sbloccare l’impasse di settembre sulla formazione del Conte 2.

Una “nuova” consultazione on line?

Di Maio inizia quindi, dovrebbe almeno, la Fase 3 del Movimento: dopo la Fase 1, quella delle origini, e la 2 (il post Grillo e il capo politico), arriva quella del dream team che dovrà essere la nuova cabina di regia del Movimento molto critico, per non dire esausto, per via della leadership unica e soffocante di Di Maio. Una mission difficile che deve tenere insieme il mandato di Grillo a continuare il governo con il Pd. Ma anche le tensioni interne contro il suo ruolo e l’alleanza strutturata con il Pd. “La re-investitura di Grillo su Di maio durerà qualche giorno, poi si torna al caos di prima” scommetteva più di uno ieri alla Camera dove era stata convocata una riunione degli economici sul Mes, il cosiddetto Fondo europeo di stabilità per cui i 5Stelle stanno, su input della Lega, mettendo sotto schiaffo il premier Conte. “Il problema è Luigi - spiegavano due deputati - deve capire che la sua stagione è finita. Se non fa un passo indietro, qui non riparte nulla”. E c’è chi mette in dubbio anche le parole e il ruolo di Grillo. Soffia un insidioso vento anarchico tra le retrovie grilline. A livello regionale ma anche centrale. Non sembra funzionare più, come collante, neppure il verbo di Grillo. C’è ancora, ad esempio, chi, facendo leva sul fatto che alla votazione su Rousseau ha partecipato il 24% degli aventi diritto, spinge per una nuova consultazione. Il deputato "ortodosso" Giuseppe Brescia ha chiesto, assieme alla ex deputata Roberta Lombardi, di rimettere ai voti dei soli iscritti emiliani e calabresi la scelta di come andare al voto. “Non escluderei di tornare su Rousseau per chiedergli se preferiscono vederci correre da soli o alleati con il Pd” dice Brescia. Anche in Calabria la situazione non è chiara. Nell’attesa il Movimento ha comunque avviato la ricerca dei candidati governatori attraverso le cosiddette “regionarie”: fino al 4 dicembre c’è la possibilità di farsi avanti. L’ultima parola spetterà come sempre al Capo politico.

“Avanti fino al 2023”

La “nuova agenda” di governo - la parola Contratto, usata da Di Maio, è stata già bandita e favore di un più neutro “cronoprogramma” indicato da Conte - deve fare i conti anche con passaggi ancora più stretti delle regionali. Nonostante il caos, Di Maio sembra convinto quando dice: “Io voglio andare dritto e governare fino al 2023”. Eppure lui stesso dice una cosa e poi ne fa altre, diverse, incompatibili. Come alzare sempre di più i muri rispetto al Pd su dossier come la giustizia, i migranti e ora anche il Mes. Entro Natale devono essere chiariti due passaggi chiave: la nuova prescrizione “congelata” del ministro Bonafede che il Pd non intende far entrare in vigore dal primo gennaio senza aver prima modificato il processo penale ancorandolo a tempi certi; l’articolo del decreto fiscale che aumenta le pene fino a 8 anni per chi supera le 100 mila euro di Iva non dichiarata (o non pagata). “Questo governo può davvero cambiare le cose - ha detto Di Maio chiedendo al Pd di “andare avanti, e non indietro”sulla prescrizione e quindi anche sulla riforma della giustizia. “Non farete mica come Salvini che l’ha già bloccata una volta a luglio” ha inutilmente provocato. “A battersi contro questa norma di assoluto buon senso ci sono Lega e Berlusconi, mi aspetto che la musica sia cambiata”. I dem non replicano ma filtra il fastidio per le parole di Di Maio, una “provocazione demagogica” che “semplifica” le questioni sul tavolo proprio mentre le parti discutono per cercare una sintesi sulla riforma. Anche perchè in poche ore Di Maio entra a gamba tesa anche su altre questioni sensibili per la maggioranza giallo-rossa. Rilancia anche sulla revoca della concessione ad Autostrade (“Bisogna muoversi”) e sul carcere per i grandi evasori (“stiamo colpendo chi i soldi nei paradisi fiscali con il carcere, perchè sono loro i nemici dei commercianti”). Tutto parzialmente vero e parzialmente falso.

I dubbi sul Mes

Il tema della riforma del Mes (Meccanismo europeo di Stabilità) sarò il tema dell’assemblea convocata per domani sera aperta a tutti gli eletti. Ieri pomeriggio c’è stato un incontro tra i “tecnici” delle commissioni che avrebbero rilevato “forti criticità” nella riforma tanto da ipotizzare documento da sottoporre poi al governo. Tra i parlamentari più critici c'è il senatore Gianluigi Paragone: “Non lo voterò mai... Se sono diventati europeisti me lo devono dire e mi devono sbattere fuori”. Il punto è che il Mes che dovrà andare a ratifica a Bruxelles entro metà dicembre è il documento analizzato a suo tempo dal governo giallo-verde a guida Conte. Il premier dunque ha proseguito il lavoro iniziato dai suoi primi azionisti. I quali però ora, a quanto pare, disconoscono quanto hanno fatto e mettono in mora il premier e il ministro Gualtieri proprio mentre è in corso la difficile sezione di bilancio. Ha iniziato la Lega. I 5 Stelle si sono messi dopo qualche ora all’inseguimento. Tanto che ora vorrebbero anche loro correggere il testo. La pax grillina finisce ogni volta che viene rinnovata.