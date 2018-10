L'incoraggiamento di Sanchez al Pd: lottate, tornerete al governo

Milano, 27 ott. (askanews) - "In tanti ci dicevano di rassegnarci, che non ci sarebbe stato mai più un governo progressista in Spagna. Ma con costanza e determinazione abbiamo dimostrato che il futuro non è scritto: dipende da noi. Non ci siamo arresi, abbiamo lottato e ce l'abbiamo fatta, oggi siamo al governo e stiamo cambiando la Spagna. Quindi lottate come state lottando e presto sarete a capo della granda trasformazione di cui l'Itlaia ha bisogno". Pedro Sanchez arriva al Forum per l'Italia organizzato a Milano dal Pd accolto come una star: e dal palco galvanizza ancora di più la platea portando l'esempio della rimonta inaspettata compiuta dai socialisti spagnoli."Non siete soli, potete contare sui socialisti spagnoli e sulla famiglia socialista europea", assicura Sanchez, che invita anche il Pd a "sollevare con orgoglio la nostra bandiera: la giustizia sociale, contro le forze reazionarie che portano solo sofferenze". Riscoprendo l'eredità della Rivoluzione francese: "Libertà, con salari dignitosi. Uguaglianza, per le donne. Fraternità, perchè la vita di un uomo che rischia di affogare riguarda tutti. Per questo abbiamo accolto Aquarius, perchè siamo solidali con i migranti e con un popolo nostro fratello quelo italiano. E chiediamo ai governi europei la stessa solidarietà".Sanchez rivendica: "c'è un'alternativa al pensiero unico, ed è stata sempre presente nei nostri principi. Moderazione e serenità. Politica responsabile. Nell'estremismo non ci sono le risposte che la società esige. Si possono garantire pensioni dignitose, universalizzare la sanità pubblica, aumentare il salario minimo, senza venire meno agli impegni con l'Europa. La destra non capirà mai che un Paese che viene accompagnato, che non viene lasciato solo, cresce meglio nel presente e nel futuro. Questa è la risposta socialdemocratica. Per quanto sia difficile il contesto e la situazione, non ci arrenderemo mai. Nelle avversità si vede il coraggio di un'ideologia orgogliosa del suo lascito al mondo: libertà, uguaglianza, fraternità".Lo spartiacque saranno le elezioni europee di maggio: "C'è una sfida straordinaria, si deciderà il futuro dell'Europa e dei nostri figli. Dobbiamo difendere i nostri principi, un europeismo fermo contro coloro che vogliono distruggere il progetto europeo. Noi non abbandoniamo il progetto europeo: vogliamo riformarlo, non paralizzarlo nè tantomeno distruggerlo. Altri offrono la distruzione, a noi spetta il progetto della speranza. Questo è l'europeismo che dobbiamo recuperare, la nostra risposta per difendere i valori progressisti dalle forze reazionarie che vogliono tornare al passato. Non c'è alternativa innalzando frontiere e aumentando l'odio; c'è alternativa nella speranza di un progetto femminista, progressista, ed ecologista, che costruisca un nuovo contratto sociale".