(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Lasciamo la discussione sulla legge elettorale al Pd. La Lega non ha intenzione di impegnare per mesi il Parlamento su questioni non prioritarie: il segretario Matteo Salvini oggi ha visto il ministro Daniele Franco per discutere di caro energia, e presto parlerà con il Presidente Mario Draghi. I temi urgenti su cui la Lega vuole moltiplicare gli sforzi sono economia, lavoro, energia". Lo fa sapere la Lega. (ANSA).