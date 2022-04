L.elettorale, Brescia (M5s): riprendiamo discussione in Commissione

Roma, 4 apr. (askanews) - "Per il MoVimento 5 Stelle la riforma della legge elettorale in senso proporzionale è sempre stata una priorità nell'agenda politica, anche prima della riduzione del numero dei parlamentari. Il sistema proporzionale è l'unico in grado di garantire rappresentanza e governabilità e grazie a una soglia di sbarramento al 5% potremo evitare la frammentazione e quindi garantire maggiore stabilità. Ora bisogna far ripartire la discussione in commissione". Lo dice Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle."Basta semplicemente fissare la scadenza per la presentazione degli emendamenti, come ha chiesto più volte il MoVimento 5 Stelle negli ultimi uffici di presidenza", aggiunge.