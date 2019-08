L'allarme di Rotondi in chat: 'Con il voto ci salviamo in 30'

Roma, 24 ago. (AdnKronos) - ''Cari colleghi, da vecchio scarpone democristiano nonché (forse) decano del nostro gruppo, ho il dovere di fornirvi una lettura democristiana della crisi di governo. Con l'otto per cento di Fi, nel prossimo Parlamento ci saranno da 30 (ipotesi pessimistica) a 60 (ipotesi entusiastica)parlamentari azzurri''. A lanciare l'allarme rosso è Gianfranco Rotondi. Sulla chat azzurra del gruppo della Camera il leader Dc e vicepresidente del gruppo forzista alla Camera, apprende l'Adnkronos, stanotte avrebbe invitato tutti a iscriversi al 'partito del non voto' per scongiurare il peggio in casa Fi, ovvero l'estinzione del partito. La paura di perdere la poltrona fa 90 in tutto il Parlamento, specialmente tra gli azzurri, disorientati da una crisi di governo con risvolti imprevedibili. Rotondi cavalca questo timore e avverte: "Chi dà cifre diverse è in malafede. Oggi siamo 170. Ne perdiamo da 110 a 140. Il sussidiario della politica dice che dovremmo avere una sola bussola: no alle elezioni, sì a qualsiasi compromesso per proseguire la legislatura. Invece Fi chiede elezioni immediate. Qualcosa non quadra, evidentemente...", conclude ironico.