[L’intervista] “Gioco di squadra per cambiare la Calabria. E’ qui che l’Italia riscrive il suo destino. Quanto strabismo in queste elezioni”

Per lei è solo “un dettaglio di colore”. Ma la candidatura di una donna alla guida della Calabria è una bella storia, inedita, piena di sfide e progetti. Cosentina, cinquantuno anni, avvocato, esperta di cose di sicurezza e di criminalità organizzata, formazione socialista, in Parlamento dal 2001 e più volte sottosegretario di Stato nei governi Berlusconi, Jole Santelli è la candidata del centrodestra nella regione che fa da apripista ad altri appuntamenti importanti della prossima primavera come le elezioni in Campania e Puglia. E’ l’altra “partita" politica, e molto sottotraccia, della prossima domenica: la Calabria è il nervo scoperto dell’Italia; Forza Italia ha tutte le intenzioni di arginare la corsa di Salvini almeno al sud. Il suo biglietto da visita in questa campagna elettorale è stato un jingle che dice molto su come Jole Santelli vede la sua regione: “Sei la terra della luce, sei la terra dei colori, sei la terra dei profumi, sei la terra che rinasce, sei la terra che fiorisce, sei la terra che sorride, sei la terra che ritrova la speranza di sognare, dopo il buio arriva il sole. Con Jole ”. Parla della Calabria. E non solo.

Onorevole Santelli, la società civile calabrese è disillusa e stanca. Dicono “anni di promesse e non cambia mai nulla”. Come pensa di convincerli?

“I calabresi - dice con voce molto bassa per via di una media di dieci incontri pubblici al giorno da un mese a questa parte - hanno due grandi nemici: la rassegnazione e una sorta di raffinato cinismo. Sono due nemici giurati perché spingono a ritenere il proprio futuro ineluttabile, aldilà delle scelte. Io credo nella Calabria, nelle sue potenzialità, io credo nel Sud. Credo che occorra però uscire dall’individualismo, da un provinciale campanilismo. Insomma io credo nel progetto Calabria e nella ‘squadra Calabria’. Chiedo ai calabresi di essere in prima persona protagonisti di un cambio di rotta”.

Le sottopongo una lista di emergenze: spezzare gambe, braccia e testa all’ndrangheta; impiegare e usare i fondi europei (ne avete spesi il 10%) per investimenti e riqualificazione delle infrastrutture; combattere la disoccupazione giovanile arrivata al 55%; creare una sanità efficiente, sono intollerabili tre miliardi di buco e l’esodo in altre regioni di 50 mila calabresi. Non le chiedo ricette. Ha qualche idea da dove cominciare?

“Innanzitutto deve cambiare l’immagine della Regione intesa come istituzione. È avvertita, e giustamente, non come un Ente di servizio e programmazione ma come un ente di gestione del potere. Trasparenza, tempi certi, diritti non privilegi. Dobbiamo iniziare dalla macchina, la Regione deve essere un riferimento per cittadini, imprese ed enti locali. Il mio ufficio, se diventerò Presidente, sarà sempre aperto a chi chiede il rispetto dei propri diritti. Non difenderò mai status quo e privilegi di mandarini vari. Sarà benvenuto chiunque ha buone idee, anche se arrivano dalle opposizioni. Una squadra, appunto. Ci provo. Poi occorre affrontare i problemi che in Calabria, per un misto di interesse e incapacità, divengono sempre emergenze. Soprattutto pensare che non si può accontentare tutti scontentando però tutti: fare politica vuol dire scegliere e assumersi le responsabilità”.

Nelle sue liste ci sono un po’ di ex del Pd e vicini al governatore uscente Oliverio. Le analisi socioeconomiche sulla Calabria dicono che tra i principali elementi di arretratezza ci sono il trasformismo politico figlio di una mentalità clientelare. Zero merito, zero competenze, assistenzialismo invece che proposte e impresa. Analisi troppo severa?

“Non ci sono uomini vicini al Presidente Oliverio, ci sono persone che già da anni hanno preso ufficialmente le distanze dalla vecchia giunta e avviato un percorso con il centro destra. Cerco le migliori teste per uscire proprio da quel becero assistenzialismo di cui parla e che orami è sconfitto anche nelle urne”.

E’ andata anche lei, come Salvini, a prendere un caffè dal procuratore Gratteri?

“No. Stimo molto Nicola Gratteri, lo conosco da prima che diventasse famoso e ne conosco l’integrità. Proprio per questo lo rispetto e non ho necessità di tirarlo per la giacca. Mi auguro possa svolgere al meglio il suo lavoro. È quello che un politico si aspetta dalla magistratura, che svolga con serenità ed efficacia la propria funzione. Per quello che mi riguarda, ho scelto di fare solo incontri pubblici, di girare il territorio, piazze - nonostante il freddo - strade, comuni grandi e piccoli. La campagna è molto stretta nei tempi e purtroppo, nonostante una media di 10 incontri al giorno, non sono riuscita a girare come avrei voluto. Quello che mi ha colpito e di cui sono fiera sono i sorrisi della gente ed il fatto che in Calabria io sono per tutti Jole, non un politico lontano ma un’amica”.

Cosa ne pensa di queste maxi-inchieste con centinaia di arresti per volta? Ogni giunta negli ultimi vent’anni ha dovuto fare i conti con le indagini della magistratura. C’è il rischio di banalizzare nel solito “calabresi mafiosi” o, in alternativa, “la Calabria è ormai perduta?

“La Calabria non è perduta, non può esserlo. Però la Calabria ha fame di Stato. I numeri delle inchieste spesso sono insidiosi, tratteggiano scenari da fine del mondo. Io mi auguro una bonifica seria, via il malaffare e chi lo ha alimentato e usato, siano o meno uomini o donne dei clan”.

Ha paura, nel governare, di inciampare in qualche inchiesta?

“Certo che ho paura, non tanto di quel che posso fare io ma ho paura. La scelta di chi ti circonda è fondamentale, bisogna avere cento occhi. E anche quelli spesso non bastano”.

Lei è la candidata della coalizione di tutto il centrodestra unito. La sensazione però è che Salvini stia lavorando molto per la sua lista, per dominarvi nelle urne e prendersi poi tutto anche al sud.

“Io non ho avuto questa sensazione. Salvini ha compreso l’importanza della Calabria ed è venuto molte volte, di questo gli sono grata”.

Domani (oggi, ndr) sarà in tour con lei in Calabria anche Silvio Berlusconi. L’idea politica del Cavaliere sembra chiara: “lasciare” il nord alla Lega, riprendere il sud dopo la sbornia 5 Stelle. Forza Italia ha una vocazione per il sud?

“Forza Italia a Sud ha percentuali invidiabili, in Calabria le più alte d’Italia. Nessun partito può ‘vedere’ il Nord, ma io sono calabrese e mi aspetto un’attenzione seria del mio partito verso il Sud”.

Faccio un passo indietro. Com’è andata la storia della sua candidatura? L’ha cercata o è capitata?

“Non l’ho mai cercata, sinceramente non ci avevo mai pensato. Volevo lavorare per un progetto Calabria ma pensavo ad un altro ruolo per me. Poi le cose si sono complicate e da coordinatore regionale di FI ho risposto alla richiesta di Silvio Berlusconi. Era doveroso, non farlo sarebbe stato un atto di codardia e di ipocrisia, se non ci vuoi mettere la faccia vuol dire che non ci credi”.

Lei ha affrontato e superato una complicata malattia. Quanto di questa esperienza privata le tornerà utile nel suo nuovo eventuale incarico pubblico?

“La sofferenza aiuta sempre: a comprendere gli altri, a dare la giusta proporzione a ciò che succede, ad apprezzare la quotidianità. Aiuta a trovare e ritrovare la necessaria energia”.

In caso di vittoria le mancherà il Parlamento?

“Mi mancherà certo. Io amo moltissimo il Parlamento, non mi vergogno di dire che dopo tanti anni quando prendo la parola in aula mi batte ancora il cuore. Ho sempre vissuto l’istituzione con grande rispetto e senso d’inadeguatezza pensando a chi su quelle poltrone si è seduto prima di me. Sono stata una privilegiata e ne sono consapevole”.

Il governo riuscirà a sopravvivere a questo voto? O è destinato a logorarsi sempre di più?

“Non credo riuscirà a resistere, credo che questo turno di regionali sarà la goccia che fa traboccare il vaso. Al governo manca il tessuto connettivo, le pelle e l’anima che tiene insieme e fa funzionare le cose”.

Oggi poi Luigi Di Maio ha lasciato tra gli applausi il ruolo di capo politico del Movimento in attesa di un nuovo capo che sarà designato a metà marzo. Una mossa che aiuta o indebolisce il governo Conte?

“Vedremo, molto dipende dai risultati dell’Emilia Romagna. Non ho ben compreso se quelle di Di Maio siano state dimissioni spontanee o spintanee. Certo il crollo di M5S è stato vertiginoso ed avendo lui accentrato tutto, è diventato il capro espiatorio della caduta così come ha vissuto l’apoteosi al culmine della vittoria”.

Siamo tutti concentrati sulle elezioni in Emilia Romagna. Cosa rappresenta il voto in Calabria?

“Sono due diversi specchi del Paese. In Calabria verrà testato il voto del Sud a distanza di qualche mese dalle elezioni in Campania e Puglia. Un test quindi importante e politicamente significativo anche a livello regionale. Credo che ci sia stato un discreto stato di strabismo che ha caricato di grande significato politico il voto in Emilia Romagna. E’ chiaro che se cade la Sinistra nella sua roccaforte il significato sarebbe inequivocabile. A mio parere però il voto calabrese è stato sottovalutato nelle dinamiche politiche del Sud Italia”.

Cosa vuol dire essere una candidata donna alla guida di una regione difficile come la Calabria? Trova rispetto, curiosità, indifferenza, scetticismo?

“Fa notizia, è un titolo di giornale potrei dire. Per me è solo un dettaglio di colore”.