Il j’accuse di Mattarella: “Cambiamo ciò che va cambiato, ognuno faccia la sua parte, è tempo di costruttori”

Adesso è il tempo dei “costruttori”. Dovranno essere “responsabili, seri e collaborativi” perchè “non sono ammesse distrazioni, non si deve perdere tempo, non vanno sprecate energie ed opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte”. Governare, non perdere tempo, altro che crisi di governo peggio ancora al buio è il monito severo del Capo dello Stato ai signori del governo e del parlamento, perchè “solo tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone si può costruire la fiducia di cui c’è bisogno”.

Quando le idee sono chiare e i fatti definiti non servono ore di conferenza stampa. Bastano 14 minuti e sette cartelle scritte a caratteri abbastanza larghi per fare il punto della situazione, biasimare gli errori, indicare la strada e il passo necessario, incoraggiare chi quel cammino deve intraprendere. Far sì che gli auspici diventano prospettive concrete.

Grande attesa

Il discorso del Presidente la sera del 31 dicembre è sempre il momento di bilanci e prospettive. Negli ultimi tre anni, visto che “a terra” non è quasi mai mancato il caos, la “luce” dal Colle è stato il punto di riferimento necessario e prezioso. Quest’anno l’attesa era maggior del solito per via della pandemia, della crisi politica, economica, la sfida della ripartenza. Dopo tanto dibattere, ricostruzioni e retroscena, serviva un momento di verità. E chiarezza. Che è arrivato. Nonostante “la difficoltà di trovare le parole adatte”, tali da rispettare l’angoscia e dare comunque la speranza. E nonostante i toni che in Mattarella non possono per definizione essere urlati o sopra le righe. Ma quanta severità ci può essere dietro parole scelte con cura, senza eccessi nè iperbole. E se nelle sette cartelle il Capo dello Stato non ha mai indicato un leader politico (non è nello stile nè nella tradizione), il premier o qualche ministro, quanti nomi e circostanze sono comparse in quei sette minuti. Una serie di appelli e auspici che alla fine risultano essere un duro j’accuse. Per tutti. Nessuno escluso.

Nessun addobbo

A sottolineare l’eccezionalità dell’intervento, Il Presidente ha deciso di rompere anche con la location e con ogni ritualità di addobbi e citazioni natalizie. Un discorso alla nazione più che un discorso di auguri di fine e inizio anno. Quindi via salotti e studi, scrivanie e poltrone, luci soffuse alberi di Natale e altri addobbi. Mattarella s’è presentato in piedi, cravatta azzurro scuro, davanti un leggio trasparente, di fianco il tricolore e la bandiera europea, alle spalle la grande vetrata che al pianoterra che affaccia sul cortile. Dunque austero, potente, ma con un messaggio chiaro: il “fuori” che entra dentro le case dove siamo stati chiusi per mesi e ancora in parte dovremo farlo, quindi il futuro, la speranza, il desidero di “riappropriarsi” delle nostre vite.

Tre parti. Anzi quattro

E’ stato un discorso con tre passaggi chiave: “la realtà (del paese, ndr) che bisogna conoscere per affrontare”; la “speranza concreta”, dove e perchè; il “grande compito” e la “responsabilità” in capo alla classe dirigente del Paese, tutta, dal Presidente del Consiglio ai vari leader di maggioranza e opposizione, ai tutti i livelli della pubblica amministrazione passando per ogni sindaco e presidente di regione. Il terzo passaggio chiave può essere ravvisato in quella frase: “Cambiamo ciò che va cambiato e rimettiamoci coraggiosamente in gioco” riferito al Piano di ripartenza e, qualche riga più sotto, “non sono ammesse distrazioni, non si deve perdere tempo”. C’è poi, alla fine, un altro messaggio importante. Un impegno e una promessa: “Questo sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese. E sarà un anno di lavoro intenso”. Mattarella mette in chiaro di non ritenere possibile una rielezione. Ma resta il precedente di Giorgio Napolitano.

Chi ha sofferto di più

Al netto delle vittime, troppe, e dell’instancabile impegno generoso di medici e operatori (a cui il Capo dello Stato ha dedicato tanti interventi in questo lungo e difficile anno in cui ha parlato più volte alla Nazione), Mattarella si è voluto concentrare sui “solchi profondi scavati nella nostra società” cosa che ha “acuito fragilità del passato e aggravato vecchie disuguaglianze generandone di nuove”. Ecco che il Presidente ha voluto indicare precise categorie che più hanno sofferto, giovani, anziani, sanitari e pazienti, scuole, università, fabbriche, teatri, ristoranti, negozi, nel mondo della cultura e del turismo. “Tutto ciò - ha sottolineato - ha prodotto pesanti conseguenze sociali ed economiche. Abbiamo perso posti di lavoro. Donne e giovani tra i più penalizzati insieme con le persone con disabilità. Tante imprese temono per il loro futuro. Una larga fascia di lavoratori autonomi e di precari ha visto azzerare il proprio reddito”. Nella comune difficoltà, ha incalzato il Capo dello Stato, non c’è dubbio che ci sia chi “ha sofferto e soffre più di altri”. Si tratta del più importante riconoscimento pubblico ai sacrifici e alla disperazione che stanno vivendo i lavoratori autonomi e le partite Iva, tutti quei settori non garantiti, senza busta paga, che non hanno potuto beneficiare dello smart working. Poi una critica aspra e severa: “E’ questa la realtà che bisogna riconoscere e affrontare”. Aprite gli occhi sul paese reale invece di perdervi in rivoli inutili e, in questa fase, pericolosi, sembra voler dire Mattarella alla classe dirigente del paese, di ogni ordine e grado.

La speranza concreta

L’Italia ha ovviamente tutte le armi culturali, strutturali e d’ingegno per uscire da questa crisi. Se ci sono falle e mancanze - e Dio solo sa se ce ne sono - il momento di cambiare e modificare è adesso. Due sono “i segnali importanti che incoraggiano una speranza concreta per la ripartenza”: il vaccino (“mai realizzato in così poco tempo”); l’Unione europea che, al contrario di quello che successe nella crisi di dieci anni fa, questa volta “si è assunta un compito così rilevante per i propri cittadini”. E ha deciso, prima di tutto, di sospendere le regole ferree del patto di stabilità e di fare debito comune. Il vaccino è l’arma più forte: dovrà essere “per tutti e gratuito”. Va da sè che vaccinarsi “è un dovere e una scelta di responsabilità”. Il Capo dello Stato lo farà appena possibile. Quando sarà il suo turno.

L’atto di accusa di Mattarella

Parlare di atto di accusa in riferimento ad un discorso di questo Presidente della Repubblica può sembrare come minimo fuori rotta per non dire blasfemo. E però in quelle poche e precise parole scandite ieri sera ci si può vedere il più esplicito j’accuse pronunciato dal Capo dello Stato.

L’Europa ci mette davanti un’opportunità e un “grande compito” che richiama ancora di più “a responsabilità delle istituzioni prima di tutto, delle forze economiche, dei corpi sociali”. Il Presidente chiede “serietà, collaborazione e senso del dovere”. Il grande compito, oltre la sfida che abbiano davanti, è il Piano europeo per la ripresa (un grazie speciale solo per non aver mai usato la parola Recovery plan o altri acronimi insostenibili come Pnrr) e la “sua declinazione nazionale” (il Pnrr, appunto). “Il Piano deve essere concreto, efficace, rigoroso, senza disperdere risorse”. Solo così potremo superare quelle “fragilità strutturali che hanno impedito all’Italia di crescere come avrebbe potuto”. Il protocollo vuole che il Capo dello Stato non commenti disegni di legge in corso di approvazione e neppure Piani di ripartenza dl volte di 209 miliardi. Anzi, si smentisce categoricamente che il Quirinale possa aver letto e commentato bozze e simili. Questa volta però il Capo dello Stato sarebbe più che giustificato - ballano il futuro del paese e 209 miliardi - vista e considerata l’eccezionalità della situazione. Dunque non solo la letto le varie bozze ma ha pure scrollato la testa e compreso che così si va da poche parti. “Cambiano ciò che va cambiato - è infatti il monito del Presidente - rimettiamoci coraggiosamente in gioco. Ognuno faccia la propria parte”. I prossimi mesi sono “decisivi per uscire dall’emergenza e porre le basi di una stagione nuova”. Dunque questo è “il tempo di costruttori”, non sono “ammesse distrazioni, non si deve perdere tempo, non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. Questo è ciò che i cittadini attendono”. Risuonano molto le parole di Mario Draghi sl debito buono contro quello cattivo. Se è vero che il Capo dello Stato ha sempre fatto filtrare in questi mesi un giudizio di inopportunità circa crisi più o meno pilotate o più o meno al buio, va detto anche che sono mancati del tutto riferimenti seppure indiretto a scioglimenti delle Camere e voto anticipato. Da una parte blinda la legislatura. Dall’altra critica chi non governa dando così spazio a battaglie di potere personale.

Colpito nel segno

Mattarella ha colpito al cuore. Prova ne è che tutti hanno applaudito e condiviso le parole del Capo dello Stato. Bravo, ha ragione, evviva…Come se critiche e moniti non fossero rivolte a loro stessi per primi. Il premier Conte ha commentato per primo. E ha fatto sue le parole del capo dello Stato: “Ora arriva il compito più difficile, continuare a restare coesi e utilizzare rapidamente e al meglio le risorse utili a sostenere le persone più colpite da questa crisi, nella consapevolezza che ora è il tempo dei costruttori”. Peccato che sia stato il prmier a non condividere con Parlamento e forze di opposizione il lavoro preparatorio sul Piano di ripartenza, che dipenda da lui il ritardo in cui ci troviamo e l’indecisione dell’azione di governo. Che si costruisca poco dicendo sempre o quasi No (come sul Mes e sull’intelligence). E che sia sempre lui, Conte, il primo non fare quei “cambiamenti” che anche il Capo dello Stato ha invitato a fare.

Istituzionale Matteo Renzi. “Le parole del Presidente rappresentano totalmente lo spirito di un Paese ferito ma pronto a ripartire. Il richiamo di Mattarella alla scienza e all'Europa mostra con chiarezza i due pilastri che permetteranno di uscire dal tunnel della pandemia: i vaccini e l'aiuto economico comunitario. Italia Viva ringrazia il Presidente della Repubblica per la sua guida autorevole e saggia”. Non c’è dubbio che dopo Conte, con ruoli diversi, sia l’ex premier uno dei principali destinatari del messaggio. Le parole di Mattarella sembrano dare ragione alla richieste di “fare bene e presto” e di “non sprecare risorse che non capiteranno mai più” che sono punti irrinunciabili per Italia Viva. Il segretario dem Nicola Zingaretti, da mesi nel ruolo di chi da una parte chiede “la svolta” nell’azione di governo e dall’altra è molto attento nel non disturbare il manovratore Conte, ha voluto ringraziare di persona il Capo dello Stato con una telefonata: “E’ tempo di ricostruire, grazie Presidente”. Per Luigi Di Maio, le parole di Mattarella “indicano la strada, restiamo uniti”. E bravo Di Maio, ma per andare dove, sarebbe la domanda: debito pubblico a 160%, bonus e sovvenzioni?

Meloni: “Mozione di sfiducia a Conte”

Anche il centrodestra plaude alle parole del Capo dello Stato. Le condivide. Ma la ricostruzione non può passare dal Conte bis. Salvini le definisce “parole sante”, anche lui vuole ricostruire. Ma con questo governo “non è possibile”, troppe liti, troppo diversi. Giorgia Meloni approva e legge a modo suo: “Poichè è tempo di costruire e questo governo non è in grado di farlo, presentiamo una mozione di sfiducia”. Adesso è tutto nelle mani del premier Conte. Deve “modificare quello che c’è da modificare” ed evitare “sprechi”. Non sarebbe così difficile. La crisi resta dietro l’angolo. Una nuova squadra di governo la soluzione più indolore.