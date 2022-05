Iv: Renzi, non so se M5s ci sarà nel '23. Noi al 10%

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Non so se il Movimento Cinque Stelle arriverà alle prossime elezioni del 2023. Vediamo che fa il Pd. La leadership di Conte, che è già una antinomia, credo sia messa in discussione, ma non dai giudici, ma dal fatto che non hanno una linea". Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Salvini, alla presentazione del suo libro " Il Mostro ", edito da Piemme. "Quanto a noi, tutto si muove velocemente. Prevedo che si voterà a maggio del 2023 e noi - aggiunge l'ex premier - abbiamo un ampio spazio politico. Penso che possiamo arrivare a un 10%: abbiamo dato le carte con il 4, figuriamoci con il 5% e molto di più". (ANSA).