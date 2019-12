Ecco perché gli italiani all'estero possono essere decisivi per la legislatura

A un certo punto, erano diventati i personaggi centrali della storia politica del Paese. Decine e decine di articoli a raccontare cosa avrebbe fatto “el senador” Pallaro. Perché da questo senatore eletto all’estero, esattamente come da tutti i senatori a vita o dalle cinquanta sfumature di Udeur mastelliana, dipendevano le sorti dei governi eternamente sul filo della fiducia o sfiducia, nella terra di mezzo degli esecutivi guidati da Romano Prodi e delle spaccature del centrosinistra in quella legislatura. Tutto nacque articoli 56 e 57 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevedono che dodici dei 630 membri della Camera dei deputati siano eletti all’estero, esattamente come sei dei 315 membri del Senato della Repubblica. Una riforma epocale che porta la firma di Mirko Tremaglia, allora ministro per gli Italiani all’estero del governo Berlusconi, per cui era la battaglia della vita.

Poi, per uno scherzo del destino, quasi un’eterogenesi dei fini, furono proprio gli italiani all’estero – con tanto di psicodramma sui risultati che non arrivavano - a dare la maggioranza all’Unione del centrosinistra prodiano nel 2006 al Senato. Maggioranza che, senza quei voti, non ci sarebbe stata. In particolare, proprio Luigi Pallaro, eletto in una lista indipendente, fu un protagonista decisivo, mantenendo la parola data in campagna elettorale, quando aveva assicurato che avrebbe appoggiato qualsiasi maggioranza uscita dalle urne, con parole che suonavano pressappoco così: “La mia non è una battaglia politica, ma per portare dei risultati agli italiani all’estero. E quindi appoggerò chi sta al governo perché può assicurare quei risultati”. Insomma, “el senador” è il vero protagonista di quella storia. E poi ce ne sono stati altri diventati personaggi: una è Renata Bueno, eletta in Sudamerica che era la deputata più affascinante della sua legislatura, e andò a un passo dal diventare anche sottosegretario, apprezzatissima da Matteo Renzi. L’altro, of course, è Antonio Razzi, eletto nella circoscrizione Europa, per l’Italia dei Valori e poi diventato un protagonista della politica grazie soprattutto a Maurizio Crozza, che l’ha trasformato in personaggio assoluto. E Razzi ce ne ha messo del suo per meritarsi il ruolo.

In questa legislatura, invece, finora, i senatori eletti all’estero sono stati ai margini della storia parlamentare, molto periferici, senza nemmeno citazioni per il fatto di essere decisivi per la sorte del governo gialloverde o di quello giallorosso. Per la cronaca, sui 12 eletti alla Camera, cinque sono del Pd, ma uno Fausto Longo, urbanista brasiliano, rappresentante del Psi, oggi è fra gli apolidi del Misto non iscritti a nessuna componente, mentre per un tratto di legislatura è stato compagno di viaggio di Beatrice Lorenzin e della sua “Civica Popolare”. Poi c’è Alessandro Fusacchia, eletto in Europa, e ovviamente rappresentante di +Europa (imperdibile la sua esternazione all’uscita dalle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo Conte bis, con Enrico Mentana che nella sua maratona si chiedeva chi fosse e perché parlava a lungo), un eletto pentastellato, due leghisti e un azzurro. Più due personaggi straordinari, espressione della circoscrizione Sudamerica.

Uno è Eugenio Sangregorio, imprenditore immobiliare brasiliano che, con i suoi ottant’anni, è il più anziano deputato di questa legislatura, esponente dell’USEI, che sta per Unione Sudamericana Emigrati Italiani, che è sempre stata all’opposizione dei governi di Giuseppe Conte, sia il primo che il secondo ed è alleato con Noi con l’Italia di Maurizio Lupi, di Vittorio Sgarbi, di Alleanza di Centro e dei cinque deputati di Cambiamo! di Giovanni Toti.

L’altro, sempre eletto in Sudamerica, è un medico che si chiama Mario Borghese ed è un rappresentante del partito “nemico” dell’USEI, il MAIE, Movimento associativo italiani all’estero, che è stato la “terza gamba” della maggioranza insieme al MoVimento Cinque Stelle e alla Lega nel primo esecutivo di Conte ed è in maggioranza anche oggi nell’appoggio al governo giallorosso.

Borghese ha avuto anche un effetto-calamita nei confronti degli ex pentastellati che – in seguito a vicende della scorsa legislatura o della campagna elettorale – non sono stati ammessi nel gruppo grillino. Inizialmente, stavano tutti con il MAIE. Poi, un po’ alla volta, si sono dispersi con altri gruppi e ora i fedelissimi degli Italiani all’estero eletti nel MoVimento sono rimasti in due: Antonio Tasso e Andrea Cecconi. Ma ancor più bella è la storia di Palazzo Madama dove i parlamentari eletti all’estero sono sei: due del Pd, due di Forza Italia e in questo momento due del MAIE, uno dei quali è il leader del partito Ricardo Antonio Merlo, giornalista e conduttore televisivo in Argentina, che è diventato sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale – ovviamente con la delega sugli italiani all’Estero – nel governo Conte bis, primo eletto all’estero ad entrare in un esecutivo.

In assoluto, l’ultimo degli eletti all’estero di questa storia, è quello che ha il profilo più particolare fra tutti: Adriano Cario, nato a Montevideo ma residente in Argentina, giornalista direttore de “L’eco dell’Italia”, e capo della comunità dei calabresi di Buenos Aires. Insomma, Cario è stato eletto come rappresentante dell’USEI, l’Unione Sudamericana Emigrati Italiani che, come abbiamo raccontato parlando di Sangregorio, ha deciso di essere all’opposizione rispetto al primo governo Conte. Dal 27 marzo 2018 al 6 aprile 2018, quindi per dieci giorni, Cario ha immediatamente aderito alla componente del gruppo Misto di Palazzo Madama PSI-MAIE-USEI, una specie di grosse koalition degli italiani all’estero, con i due partiti tradizionalmente rivali uniti nella lotta, insieme anche al segretario socialista Riccardo Nencini, che oggi è alleato con Matteo Renzi nel gruppo parlamentare di Italia Viva. Per poco meno di un mese, però, Cario ha salutato la compagnia e la grosse koalition fondandosi la sua componente USEI, senza alcun ulteriore suffisso parlamentare, dal 6 aprile al 2 maggio dello scorso anno. Poi, però, la rivoluzione copernicana.

Il compromesso storico che ha portato Cario a decidere di abbandonare Sangregorio e l’USEI e appoggiare il governo Conte ha portato dal 3 maggio al 3 giugno 2018 alla partecipazione alla nascita della componente PSI-MAIE e, dopo che Nencini è andato da solo, dal 4 giugno all’approdo alla componente MAIE tout court. Ora, con il governo sul filo dei numeri, tutto questo può essere decisivo per la sorte della legislatura.

Benvenuti nel magico mondo degli eletti all’estero.