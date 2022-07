Italia Viva lancia petizione on line 'Draghi resti a Chigi'

Roma, 15 lug. (askanews) - "Chiediamo a Mario Draghi di restare a Palazzo Chigi con un programma chiaro su pochi punti da comunicare in Parlamento, senza ulteriori trattative con le forze politiche di maggioranza e con un Governo di persone di sua stretta fiducia". E' il il testo della petizione on line rilanciata da Italia Viva che chiede a Mario Draghi di ripensare le sue dimissioni."Siamo cittadini - si legge ancora- sconvolti dalle scelte del M5S che hanno portato alle dimissioni di Mario Draghi da Presidente del Consiglio. I Cinque stelle hanno determinato irresponsabilmente una situazione assurda e contro l'interesse degli italiani, specie in un momento così delicato a livello internazionale".