Italia Viva aderisce al Partito Democratico Europeo

(ANSA) - BRUXELLES, 10 DIC - Il Partito democratico europeo (Pde-Edp), partito fondatore del Gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, ha ufficializzato oggi, nel corso del Consiglio che si è tenuto in video conferenza, l'adesione di Italia Viva. Oltre al partito dell'ex presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, i Democratici europei hanno accolto anche la deputata ed ex ministro per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo sostenibile del Belgio, Marie-Christine Marghem. Durante il Consiglio, inoltre, i rappresentanti dei venti partiti e movimenti politici aderenti al Pde hanno rieletto all'unanimità François Bayrou e Sandro Gozi, rispettivamente come Presidente e Segretario generale del partito. ll Pde ha infine colto l'occasione di questa riunione del Consiglio per adottare la Dichiarazione di Francoforte, con la quale sono state definite la direzione delle attività del partito per gli anni a venire e le priorità politiche per il resto della legislatura europea, in vista delle elezioni del 2024. "Questo è un momento molto felice e significativo. Il Pde è stato creato con Romano Prodi e co-presieduto a lungo con Francesco Rutelli. La matrice che incarna questa grande forza centrale è all'origine dell'idea delle istituzioni europee e dell'idea federale. Ognuno di noi ha la propria identità, e lavoriamo insieme a stretto contatto", ha spiegato François Bayoru, presidente del Pde, che ha aggiunto: "Abbiamo portato avanti il Pde contro ogni previsione, ci stiamo espandendo e sono molto felice che l'Italia, attraverso Italia Viva, riprenda il suo posto in questo movimento. Il governo italiano sostenuto da Matteo Renzi è davvero un faro per la Ue a rafforza lo slancio della nostra Unione". E il segretario generale Sandro Gozi ha aggiunto: "L'ufficializzazione dell'ingresso di Italia Viva nel nostro partito europeo è una bella notizia. Rafforzare il Pde in Europa significa rafforzare il nostro Gruppo Renew Europe al Parlamento europeo e anche il processo di costruzione di una forza democratica ed europeista in Italia. Abbiamo una base solida e un programma ambizioso per costruire un'Europa realmente sovrana e democratica". (ANSA).