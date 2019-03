Italia-Cina, Di Maio: grazie a Conte e a Xi Jinping

Roma, 23 mar. (askanews) - "Una task force del ministero dello Sviluppo economico monitorerà questi accordi e stiamo già lavorando perché ne nascano di nuovi da qui alla visita del presidente Giuseppe Conte in Cina, prevista a breve. Ne approfitto per ringraziarlo per aver lavorato al mio fianco alla chiusura di questo accordo, per esser stato presente in questa giornata storica e, per lo stesso motivo, ringrazio il presidente Xi Jinping". Lo scrive in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio.