Ita, Meloni: il Governo doveva aspettare il prossimo esecutivo

Pescara , 31 ago. (askanews) - "Non conosco bene il dossier Ita, leggo che c'è stata un'accelerazione, ritengo che l'attuale governo non dovesse andare avanti su una materia così strategica. Non capisco perchè il governo italiano abbia scelto invece di andare avanti, senza aspettare il prossimo governo. Ma ritengo che abbiamo speso miliardi sulla nostra compagnia di bandiera, e poi a un certo punto abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca e adesso lo consegniamo di fatto a fondi stranieri". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Pescara per la campagna elettorale delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, nella quale è candidata in Abruzzo, nel collegio uninominale Camera, nella circoscrizione L'Aquila-Teramo.