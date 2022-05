(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Esprimiamo la più ferma condanna per l'attentato avvenuto ieri nella citta di Elad e vicinanza al popolo di Israele". Lo dichiara Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva "Azioni criminali come questa, oltre ad arrecare dolore e sconcerto, allontanano dalla via della pace", conclude. (ANSA).