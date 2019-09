Dopo l'uscita dal Partito Democratico di Matteo Renzi, nel nuovo schieramento sono approdati - oltre i 38 parlamentari provenienti dal Pd - anche esponenti di altre forze politiche minori, come Psi, Forza Italia, e Civica Popolare. Ma “altri sono in arrivo” ed entro la Leopolda, la kermesse politica lanciata da Renzi nel 2010 in programma a Firenze dal 18 al 20 ottobre prossimi, "arriveremo ad una cinquantina" assicurano fonti renziane