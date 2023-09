Iran: anche Roma ricorda Mahsa Amini a un anno dalla morte

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Scandendo lo slogan 'Donna vita libertà' oltre un migliaio di persone si sono riunite oggi in Piazza dell'Esquilino a Roma per ricordare Mahsa Amini, la ventiduenne attivista iraniana uccisa un anno fa dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non indossava il velo in maniera corretta.

Nel giorno in cui in Iran il padre della ragazza è stato messo ai domiciliari e nel Paese non sono cessate le violenze nei confronti dei manifestanti, i giovani tornano a chiedere libertà. "Il regime continua ad arrestarci e a militarizzare le città - hanno dichiarato alcuni dei partecipanti alla manifestazione, organizzata dalla comunità iraniana -. Ci temono: siamo passati da una fase di resistenza a una di resilienza". Alla manifestazione ha preso parte anche il deputato del Pd Giuseppe Provenzano: "La repressione del regime è sempre più dura - ha dichiarato - ma la rivoluzione non si ferma. I governi europei e quello italiano devo fare di più". (ANSA). .