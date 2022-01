Sul tavolo del Cdm ipotesi obbligo vaccinale per i fragili ultra 60enni: corsa contro il tempo per frenare i contagi

I contagi salgono inesorabilmente e a questo punto la preoccupazione del governo è arginare in qualche modo la scalata del Coronavirus. Il Cdm in programma questa sera avrà sul tavolo una nuova opzione, ovvero quella dell'obbligo vaccinale per gli ultrasessantenni fragili piuttosto che imporre il super green pass nei luoghi di lavoro, misura questa invisa a parte della compagine di governo. Una soluzione però è quanto mai urgente per cercare di arginare la pandemia, che ha fatto segnare ieri il picco di 170mila contagi, con un numero record di morti: 259 che non si registravano dallo scorso 30 aprile. Numeri destinati a peggiorare ancora spiegano gli esperti, fino al raggiungimento del picco e quindi della stabilità.

E allora ecco che vaccinare quel milione e 200mila fragili con più di 60 anni è l'obiettivo più facilmente raggiungibile. Si tratta delle persone che per il numero più consistente affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni.

Il premier Mario Draghi, rientrato a Roma, ha fatto ieri il punto con i ministri Roberto Speranza, Patrizio Bianchi, Roberto Brunetta e con il commissario Francesco Figliuolo in vista del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio per varare nuove misure utili a fronteggiare il picco dei contagi, atteso a fine mese. Il Cdm però non è ancora convocato e potrebbe essere preceduto da una cabina di regia politica perché nella maggioranza le distanze, in particolare sull'ipotesi di estensione del super green pass, restano tutte.

Le misure sul tavolo

La linea del presidente del Consiglio è stata sempre quella di decidere sulla base dei dati. L'imperativo è quindi di raffreddare la curva. Sul tavolo c'è l'estensione del green pass rafforzato a tutti i lavoratori, pubblici e privati (lo ha chiesto ieri Forza Italia), oppure solo per i primi. Ma al momento le norme non compaiono nelle bozze e non si esclude nemmeno la possibilità di limitarlo in una prima fase ai dipendenti che sono a contatto col pubblico.

A chi non piace l'obbligo del super green pass

Il Super green pass per tutti i lavoratori vede la contrarietà della Lega, non convince il M5S e suscita dubbi anche nel Pd, che preme invece per l'obbligo vaccinale. I leghisti non si opporrebbero invece all'obbligo di vaccino per le categorie fragili. Ma la maggioranza si divide anche sullo smart working: ne hanno parlato a Palazzo Chigi Draghi e Brunetta, con quest'ultimo sempre inamovibile perché le norme consentono già un uso flessibile e non si può tornare al lockdown del 2020. In sostanza, è il messaggio, in caso di necessità legate a picchi di contagi è già possibile per aziende ed amministrazioni ricorrere al lavoro agile per alleggerire le presenze senza introdurre nuove misure. Ma resta lo scontro con il M5s che invece è favorevole al lavoro a distanza.

L'ipotesi dell'obbligo vaccinale sarebbe spuntata invece nel corso della Conferenza delle Regioni straordinaria di martedì. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti (una delle Regioni a rischio di scivolare in arancione), è stato chiaro: "le abbiamo provate tutte - ha scritto su fb - ma a questo punto non resta che l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori e i soggetti più fragili che ancora non hanno fatto il vaccino per scelta (cosa che non vale ovviamente per chi ha validi motivi medici che glielo impediscono). Con i miei colleghi presidenti di Regione abbiamo avanzato al Governo la richiesta di intervenire al più presto per fronteggiare il picco dei contagi previsto per la fine di gennaio". La strada di imporre la somministrazione non appare di semplice praticabilità, in un Paese dove il clima è già surriscaldato dalle derive no vax. Di certo il Governo valuta i dati che dicono come in terapia intensiva finiscano 526 non vaccinati over 60 su un milione contro i 33 immunizzati su un milione.

Il nodo scuola: presenza e sicurezza

L'altro capitolo sul quale è aperta la discussione è la scuola, vista l'ascesa dei contagi tra i ragazzi e l'ormai imminente ritorno nelle aule dopo le vacanze. Il ministro Bianchi ha visto Draghi e poi i sindacati; ed ha ribadito: la priorità è stare in presenza ed in sicurezza. Ci sarò però una revisione del numero di contagi che fa scattare la dad per tutta la classe, con un aumento soprattutto per fasce di età che hanno una copertura vaccinale più elevata. La proposta delle Regioni prevede lo stop alla frequenza con un solo alunno positivo; la sogli a è aumentata a due per le scuole primarie e secondarie di primo grado per gli studenti di età inferiore ai 12 anni e a tre per i maggiori di 12 anni.