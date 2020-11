Il Dpcm che verrà: Natale più sobrio e shopping sotto le stelle? Tutte le ipotesi in campo

Che Natale sarà? E' questa la domanda più gettonata di questo anomalo fine anno in tempo di pandemia. Anche perché, lo ricordiamo, il 4 dicembre scadono le misure del Dpcm attualmente in atto e il governo guidato da Giuseppe Conte sta studiando le regole rigide e meno rigide, in vista del prossimo mese di dicembre e delle festività, compresi anche Capodanno ed Epifania. Due le esigenze: scongiurare una nuova impennata dei contagi da Covid 19 da una parte e favorire in un certo qual modo la ripresa dei consumi. Cercando al tempo stesso di non mortificare troppo una festa di grande significato religioso e non solo. Se i dati lo permetteranno, sarà possibile spostarsi tra le regioni, mentre è scontato che non ci saranno deroghe per feste e ritrovi in piazza a Capodanno.

CONSENTITO SCAMBIARSI I DONI, MA SARA' UN NATALE SOBRIO

"Dobbiamo prepararci ad un Natale più sobrio; veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili". Questo non significa però chiusura totale, che equivarrebbe a dare il colpo finale al turismo e a migliaia di attività commerciali che nel periodo natalizio incassano più del 30% del fatturato annuo. "Pensiamo che sarà possibile scambiarci i doni - ha detto infatti Conte - e permettere all'economia" di crescere. La formula con la quale saranno decise le misure non è ancora stata stabilita, fermo restando che non dovrebbe essere abbandonato il sistema dell'Italia divisa in fasce. L'ipotesi più attuale è che ci sia un Dpcm per il periodo dal 3 dicembre fino a ridosso di Natale e uno per le festività vere e proprie.

CIRCOLAZIONE TRA REGIONI

Per consentire ai congiunti che vivono in luoghi diversi di riabbracciarsi potrebbero esserci delle deroghe. Ma onde evitare quello che è successo d'estate non è escluso anzi che si decida, proprio in occasione delle festività, di limitare gli spostamenti che non siano giustificati da motivi di ricongiungimento familiare. Vietati insomma i viaggi.

BAR E RISTORANTI: MAX QUATTRO PER TAVOLO

Salvo ripensamenti bar e ristoranti rimarranno chiusi dopo le 18. E questo dovrebbe valere anche per le zone gialle. Potrebbe esserci invece una deroga per l'apertura a pranzo nelle zone arancioni ma è tutto da vedere. Resta salva la regola di massimo 4 persone a tavola con uso della mascherina obbligatoria quando ci si alza. Confermato asporto e consegna a domicilio.

SCUOLE

Resta questo uno dei nodi più urgenti da sciogliere. Fino al 7 gennaio è stata esclusa la riapertura delle scuole superiori in presenza. Si sta valutando di far tornare gli studenti in classe subito dopo le festività natalizie, ma non è affatto scontato anche perché sono in molti a temere una risalita della curva epidemiologica proprio a gennaio. Tra le questioni prese in esame c’è anche la possibilità di interrompere la Dad, la didattica a distanza, per gli studenti della prima e seconda media che vivono nelle zone rosse.

COPRIFUOCO e SHOPPING

Potrebbe essere prorogato alle 23 in modo da favorire le shopping ed evitare gli assembramenti se le attività commerciali saranno davvero aperte fino alle 21 o alle 22. Il giorno di Natale si potrebbe anche arrivare alle 24 ed è ancora in discussione l'orario di uscita dalle case la sera di Capodanno. Vietati i banchetti e le feste.

PISTE DA SCI

SI cercherà di scongiurare in tutti i modi l classiche vacanze sulla neve e a tal scopo Palazzo Chigi ha reso noto che "si sta lavorando a una iniziativa europea". Quasi sicuro il no alla riapertura degli impianti anche con il 50% in meno di capienza anche nelle zone gialle.