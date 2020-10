[L’Intervista] “Presto test rapidi nelle farmacie. Nessun poliziotto in casa e non ci sarà un nuovo lockdown'

Andò a Wuhan, a febbraio, in missione, e si beccò il Covid, esperienza su cui ancora glissa volentieri. Nella squadra di governo è quello che ha visto il virus più in faccia di altri. E’ reduce dall’ennesimo scontro televisivo (con il filosofo negazioni sta Diego Fusaro) a cui ha tappato la bocca dicendo che “non c’è alcuna dittatura dietro l’uso della mascherina”. Il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri ha il dono della franchezza e in questa emergenza sanitaria è sempre stato tra i più lucidi, positivi e meno terrorizzanti nella squadra di governo. “Non ci sarà un nuovo lockdown anche se i numeri del contagio saliranno” spiega in questa intervista in cui cerchiamo di abbassare un po’ i toni dopo tre giorni in cui, come mesi fa, è stato detto e scritto tutto e il contrario di tutto.

Intanto nella notte, all’una del mattino, è stato firmato il nuovo Dpcm (vedi il testo integrale). Sarà valido trenta giorni. Ed è molto meno severo di come era stato presentato. La riunione ieri sera è stata segnata da momenti di tensione: il ministro Speranza era veramente convinto di vietare le feste in casa come ha detto in tv domenica sera. La ministra Bellanova gli ha detto “non se ne parla proprio”. Conte ha chiuso l’argomento spiegando perchè fosse “troppo” anticostituzionale una misura del genere. Quindi nel Dpcm c’è una “forte raccomandazione a limitare a 6 persone le cene in casa” a trenta gli ospiti di cerimonie come matrimoni, battesimi e comuninioni. Non cambia nulla per tutto coloro che - cinema, teatri, stadi aperti e chiusi, negozi, palestre, centri benessere e circoli sportivi - hanno già in essere protocolli di sicurezza collaudati. Sarà vietato il calcetto e altri sport di contatto a livello amatoriale - nel parco o in piazzetta - ma non i campionati e le competizioni federali. Anche la "movida seduta” è salva: scatta la chiusura dei ristoranti ma solo a mezzanotte e dopo le 21 il divieto di sostare a bere davanti a bar e caffè.

Viceministro, iniziamo dalle “buone” notizie. La quarantena sarà accorciata a 10 giorni?

"Sì, la circolare del Ministero è appena uscita. Dieci giorni più il tempo necessario per il tampone molecolare che deve risultare negativo. A quel punto la persona contagiata può tornare in comunità in sicurezza”.

E’ stata una sua battaglia.

“E’ un passo inevitabile. Dobbiamo considerare due fatti: il numero dei positivi è destinato a crescere, salirà ancora e tanto; sappiamo però che la malattia incuba in 4, massimo 7 giorni. Ecco perchè dieci giorni sono un tempo conforme per “liberare” le persone”.

La Francia lo ha deciso quasi un mese fa. Perchè noi così in ritardo? La burocrazia può “suggerire” alle persone di non fare test e non di scaricare la app Immuni. Lei tra l’altro è stato molto criticato per aver detto che il Cts sono dei burocrati…

"Approfitto per chiarire, se ce ne fosse ancora bisogno: la burocrazia e certe lentezze sono figlie del fatto che il Comitato riceve decine e decine di sollecitazioni spesso poco utili. Si dovrebbe selezionare maggiormente il lavoro che devono fare i colleghi”.

Approfitto per chiarire un nodo spesso oggetto di conflitti verbali: il positivo è malato?

“No, almeno non necessariamente. L’asintomatico non è malato, i malati sono coloro che sviluppano i sintomi. L’asintomatico però può diventare un veicolo di trasmissione”.

Da tre giorni è ripartito il gioco dell’oca mediatico-governativo per cui il ministro dice “stop cene in famiglia” e subito diventa “controlli di polizia nella case” che poi è chiaramente una fake. Oppure l’uso della mascherina, obbligatorio nell’attività motoria ma non in quella sportiva. Anche qui è arrivata a stretto giro la rettifica. Lei ha capito dove scatta il cortocircuito per cui siamo spesso alle prese con pasticci informativi? Le opposizioni vanno ogni volta a nozze. E non hanno tutti i torti.

"E’ in corso, come sempre e come è normale che sia, una discussione su regole ed esigenze diverse tra Stato e Regioni. Ha detto bene il professor Bassetti: lasciamo che le regole vengano declinate dalle Regioni. Il Dpcm dà un quadro di riferimento e poi devono essere le Regioni a declinare i vari aspetti in modo, nel caso, più restrittivo rispetto alla norma quadro del Dpcm. Insomma, dovremmo avere tutti più pazienza, magari un’intervista e un articolo in meno. Ci sono troppe fughe di notizie per cui indiscrezioni puramente indicative diventano fatti reali”.



Dunque no “polizia in giro per i condomini a fare verifiche”…

"Ma per favore…”

Lo ha detto Salvini, scomodando Orwell.

"Ecco, se lei mi chiede dove scatta il cortocircuito, beh questo è un ottimo esempio. Poi credo che ciascuno abbia gli elementi per valutare”

Alle 18 è iniziato il confronto governo-Regioni, Conte con i ministri Boccia e Speranza da una parte, dall’altra i governatori per lo più collegati. Quindi cosa leggeremo nel Dpcm? Quale sarà la filosofia?

"Ridurre la circolazione del virus limitando le occasioni di contagio che sono per il 75% in contesti familiari, dunque non nei posti di lavoro nè a scuola ma là dove la soglia di attenzione, il rispetto delle regole, si abbassa. Questo ci tengo a dirlo: i posti più sicuri sono quelli dove sono stati elaborati protocolli di sicurezza e dove c’è personale in grado di farli rispettare. Questo significa che avremo più controlli davanti ai locali pubblici e alle scuole, orari di chiusura anticipati in certe occasioni. In generale però io preferisco gente a cena costretta dal gestore a rispettare distanze e igiene che non cene a casa tra amici o mucchi di ragazzi in giro in piazza seduti sui gradini e senza controlli. Dunque io preferirei allungare gli orari anzichè ridurli. Ma questa è la mia personale opinione”.



I governatori chiedono didattica a distanza per superiori per evitare i mezzi pubblici. Le municipalizzate potrebbero prevedere una servizio di controlleria sui mezzi?

"In effetti il gestore dovrebbe implementare il controllo e la moral suasion sui mezzi. Specie negli orari di punta e su certe tratte. Questo è un periodo in cui ci si attende un aiuto da parte di tutti. E tutti stiamo facendo sacrifici. In questo caso parliamo anche di persone che hanno la certezza dello stipendio a fine mese”.



Conte oggi (ieri, ndr) a Taranto ha escluso un nuovo lockdown. Lei, che è un tecnico, se la sente di dire la stessa cosa.

"Giudico anch’io assai improbabile un nuovo lockdown generalizzato. I numeri del contagio continueranno a salire, in alcune aree più che altrove. L’importate è saper intercettare subito il focolaio ed intervenire con chiusure selettive e locali. Abbiamo dimostrato di saperlo fare: La Spezia, Latina, altri piccoli comuni o frazioni. Al nord e al sud. Questo è un buon segno. E questo credo sia quello che ci aspetta”.



Vede possibile il divieto di transito da una regione all’altra?

"E’ stato ventilato da alcuni governatori ma lo giudico improbabile con questi numeri. Detto ciò, se in una regione i numeri sono alti, è più logico chiudere in uscita che in entrata”.



Parliamo sempre di numeri. Esiste un limite oltre il quale sarà obbligatorio tornare in lockdown? Nei giorni scorsi era stato indicato invalicabile il livello R0, l’indice di contagiosità, a 1,5. In cinque regioni siamo a 1,25…

"Guardi, R0 è uno dei 21 parametri di riferimento. Solo valutandoli tutti insieme il Cts potrà decidere cosa fare. Non ha senso, per fortuna, parlare solo di R0… conta il numero dei focolai, se sei riuscito ad isolarlo, quanto è sovraccarico il servizio sanitario…. Ripeto 21 parametri. Al momento nessuno di questi indica pericolo”.

Senta, paragonando i numeri della terza settimana di marzo con quelli di oggi (più o meno siamo alla terza settimana dalla ripartenza del contagio) , vediamo un altro mondo. Per fortuna, decessi (una trentina) e terapie intensive (circa 400) restano bassi. E’ cambiato il virus o le cure?

"Il virus è lo stesso ma non è negli ospedali o nelle Rsa come invece successe a marzo. Dunque circola meno, probabilmente ha una carica virale inferiore e comunque è stato cambiato l’approccio diagnostico, la tempestività della cura e i protocolli terapeutici. Trattiamo prima chi ha i sintomi in modo che non entri mai in terapia intensiva. Gli anziani sono più protetti. Oggi i 2/3 di ricoverati in condizioni gravi hanno almeno altre patologie croniche gravi”.

Si parla molto di questo Remdesevir: abbiamo dosi a sufficienza?

"Si, se ne facciamo un uso corretto, cioè se viene somministrato solo ai casi in cui la carica virale è molto alta. I casi più a rischio. Poi abbiamo anche altri protocolli terapeutici. Le ho detto: c’è un abisso tra oggi e marzo”.

Sarà, ma facciamo ancora pochi tamponi o altro tipo di test ed è complicato farli visto che ci sono paesi che ti mandano il kit a casa. Inoltre hanno costi altissimi se fatti privatamente.

"Il quantitativo di tamponi è nella disponibilità delle regioni. Nella circolare di stasera oltre a ridurre la quarantena da 15 a 10 giorni riduciamo anche il numero dei tamponi, ne basterà uno per la verifica. Dico da giorni che è comunque necessario e non più rinviabile rendere subito disponibili anche altri tipi di test, meno invasivi e sempre più attendibili. Mi riferisco al test salivario”.



A quando i test nelle farmacie così da smettere la ricerca di laboratori e assume trattivi sul prezzo su cui è in corso una speculazione assurda?

"Sono convinto che test e tamponi debbano essere affidati a medici di base e farmacie. Così è tutto più trasparente. Il quando dipende dalle decisioni del Comitato tecnico scientifico…”



Senta, facciano il punto sui vaccini antiinfluenzali. Ne abbiamo scorte sufficienti per vaccinare non tutti i 60 milioni di italiani e almeno i 2/3?

"Già arrivati o in arrivo, per l’antinfluenzale ne sono state ordinate 3/4 di dosi in più”.



In più rispetto a cosa?

"A chi ne ha diritto. Gli over 65 in Italia sono circa 14 milioni. A questo vanno aggiunti il personale sanitario, militare. In tutto facciamo circa 18 milioni di italiani che devo essere vaccinati.E va fatto adesso, non a dicembre. Il punto è che alla fine saranno molti meno coloro che chiederanno il vaccino anche nella fascia a rischio e over 65. Parliamo del vicino contro l’influenza di stagione e non contro il covid. Il picco di vaccini fu nel 2009, c’era lo stato di emergenza per l’H1N1 (la cosiddetta “suina”, ndr) e la campagna di vaccinazione raggiunse il 19%. Fu un mezzo miracolo”.



Ok ma è stato il governo a chiedere vaccinazioni di massa contro l’influenza. Col 20% di scorte si va poco lontano.

“Al netto dei possibili rifornimenti, io sarei più tranquillo nel fare il punto quando la campagna di vaccinazione sarà già iniziata. I governatori di Lazio e Emilia Romagna sono già partiti e cominceranno presto a somministrare le dosi richieste. Solo così sarà possibile valutare la reale necessità. In certi anni abbiamo sprecato anche due milioni di dosi per aver sbagliato i conti”.



Però occorre vaccinarsi ora e non a dicembre.

"Non c’è dubbio, prima si inizia e meglio è. Comunque dall’Australia arrivano notizie importanti: le misure di distanziamento e la mascherina necessari per il Covid hanno abbassato notevolmente il tasso di influenzati. E questo è anche per noi un’ottima prospettiva”.



Il governo ha fatto nuovo debito per cento miliardi. Di questi quanti sono andati alla Sanità? Quante assunzioni a tempo indeterminato di medici e infermieri? Quanti posti terapia intensiva?

"Sei miliardi e 400 milioni.Abbiamo raddoppiato i posti in terapia intensiva, aumentato i posti letto, assunto, per lo più stabilizzato, 20 mila persone tra medici, infermieri e personale”.



E ora il governo dovrebbe correre a prendere i 36 miliardi del Mes. Non crede?

"Non credo, a mio parere non è uno strumento valido e lo dico da medico e cittadino che negli anni ha vissuto i tagli alla sanità. Soldi ne servono per la sanità ma serve anche organizzazione, investimenti mirati e funzionali".