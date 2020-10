Alluvioni in tutto il nord ovest, 2 morti, 28 dispersi, fiumi e torrenti, esondati, frane, crolli, case evacuate. Sempre più spesso e sempre più prevedibile, il maltempo provoca morte, dolore, feriti, danni. Ogni volta ci ritroviamo a dire “mai più”, “la priorità è risolvere il dissesto idrogeologico”. Ma c’è sempre la volta dopo in cui ripetiamo le stesse ricette a futura memoria. La differenza, questa volta è che stanno per arrivare i 209 miliardi del Recovery fund e che circa la metà di quella cifra dovrebbe essere destinata al cosiddetto green che significa anche dissesto idrogeologico.

Raffaella Paita (Iv) è il presidente della Commissione Trasporti della Camera, la “task force” del Parlamento che si occupa di infrastrutture (anche digitali), strade, autostrade, porti, aeroporti. Il dissesto idrogeologico è l’emergenza costante nei lavori della Commissione.

Purtroppo ci risiamo con un altro bollettino di morti e dolore. La bacchetta magica non esiste ma s’era capito che tra decreto Semplificazioni, svolta green e attenzione all’ambiente il Conte 2 avesse iniziato a dare risposte.

“La lotta al dissesto idrogeologico è in cima alle preoccupazioni di ogni dicastero per le rispettive competenze. Però è chiaro che non basta. Le misure messe in atto non sono sufficienti per tutelare un territorio abbandonato da troppo tempo e la cui tenuta resta quindi non garantita. Agricoltura, canalizzazione dei rivi, manutenzione del territorio e dei versanti nell’entroterra: la ministra Bellanova sta facendo molto bene ma servono anche interventi strutturali. Se sommiamo questo elementi al dato ineluttabile dei cambiamenti climatici, il risultato sono questi bollettini disastrosi”.

Cosa intende per politiche attive?

“Servono opere infrastrutturali di messa in sicurezza: allargamenti degli argini e dei letti dei fiumi, la creazione di scolmatori, la pulizia dei boschi e dei terreni troppo spesso abbandonati. E questa è una competenza del ministero dell’Ambiente. ‘’

Questa l’analisi. Le soluzioni ?

“Pianificazione, cioè progetti, e risorse. E’ chiaro che non si sta facendo abbastanza. Ecco perchè lunedì presenterò con alcuni colleghi del mio partito un progetto di legge per ripristinare subito la struttura di missione Italia sicura che ai tempi del governo Renzi aveva prodotto una immediata accelerazione su entrambi i fronti che ho indicato, la progettazione e il recupero delle risorse. Mi riferisco agli interventi sul fiume Bisagno a Genova e sul Seveso a Milano solo per indicare gli interventi principali nelle aree metropolitane più a rischio. Parliamo di un programma di circa 2300 interventi con 8 miliardi e 600 milioni di fondi. A cui va aggiunta una linea di credito di un miliardo e 200 milioni prevista con lo stanziamento dei fondi della Bei (banca europea degli investimenti, ndr). Oggi tutto ciò è Stato bloccato. Invece durante quella stagione per la prima volta è stato invertito il trend sia nella velocizzazione della realizzazione delle opere che nella quantità di risorse destinate al settore. La struttura di missione Italia sicura deve essere ripristinata il prima possibile. Altrimenti non sono chi e come faremo a gestire i fondi del Recovery fund”.

Tra un attimo arriviamo al Recovery fund. Il punto è che tra i primi atti del Conte 1, Lega e 5 Stelle, ci fu la chiusura di Italia sicura. E la creazione di Casa Italia. Perchè Conte dovrebbe cambiare idea?

“Perchè Italia sicura ha prodotto risultati. Casa Italia può andare bene ma deve essere messa nelle condizioni di operare. Deve essere rafforzata e con finanziamenti adeguati, compresi i soldi della Bei, necessari per far funzionare una struttura del genere. Noi non abbiamo esigenze ordinarie per mettere in sicurezza il territorio per cui te la cavi con qualche decina di milioni. La nostra situazione è straordinaria ecco perchè serviva quella linea di credito accesa con la Bei ma mai attivata”.

Eppure il dissesto idrogeologico è in cima a tutti i proclami.

“Evidentemente non è così. Ecco perchè lunedì presento il pdl per far rinascere Italia sicura che era già nell’articolo 4 di “Italia shock”, il ddl per sbloccare i cantieri. Buona parte di quel progetto è stato accolto nel decreto Semplificazioni ma l’unità di missione Italia sicura no. Poi la chiamassero come vogliono, con i nomi non sono brava, con gli argomenti mi sento più sicura. L’importante è che venga creata una struttura che sappia gestire risorse e garantire la semplificazione dei progetti e dei cantieri per mettere in sicurezza il territorio italiano”.

Non basta il decreto Semplificazioni?

“No, il decreto offre gli strumenti normativi. Per intervenire contro il dissesto idrogeologico occorre un’unità di missione, una task force che abbia quella unica missione, che si affidi a commissari sul modello Expo e Genova e a regole semplici, quelle del decreto Semplificazioni, che permettono di fare le cose bene e in fretta. Dobbiamo agire e non perdere altro tempo. Far partire quello che già è pronto, in Scilia ci sono progetti per 800 milioni in attesa di essere cantierati. E dobbiamo potenziare la fase progettuale in quei piccoli comuni, come quelli colpiti proprio in queste ore, che non hanno tecnici nè ingegneri e dove chi guida il bus scuola magari è lo stesso che tappa le buche. L’unità di missione si deve far carico di tutto questo”.

Le prime indiscrezioni sul Recovery Plan (RP) italiano dicono che il 37% è dedicato al green, il 20% al digitale, il 10% alla infrastrutture, il 5% al piano. Dei 600 e passa progetti ne sono stati selezionati un centinaio. Le sembrano criteri idonei?

“La Commissione Trasporti ha inviato le proprie considerazioni alla Commissione Bilancio, che poi le condividerà con il governo, e ha chiesto che una cifra cospicua delle risorse del Ricoveri fund siano destinate a porti, aeroporti, trasporti, infrastrutture e digitalizzazione.

Mi colpisce molto che solo il 10% sia destinato alle Infrastrutture. Sappiamo però che sotto la categoria Green andrà tutta la parte delle risorse utili per combattere il dissesto idrogeologico. Quindi vediamo come saranno distribuite le risorse alla fine. Sotto una voce o l’altra, la messa in sicurezza del territorio dovrà essere tra le voci più e meglio finanziate. Sa, ad esempio, che in Italia non abbiano un sistema di rilevazione delle frane? Questo è un progetto che coinvolge il Green ma anche la parte digitale. Vedremo”.

Avete idee più precise sulla tempistica?

“Aspettiamo il 15 ottobre. Di certo nessuno di noi in questi mesi è stato con le mani in mano. Il Recovery Fund è decisivo, per l’Italia e per l’Europa. Il ministro Amendola si sta dando da fare e il suo ruolo è determinante in questa fase. L’importante è che sia chiaro un punto: Recovery Fund e decreto Semplificazioni, i soldi e le buone regole per spenderli in progetti utili, devono andare insieme. Entro il 2026 dovremo aver concluso quegli investimenti. E ci dobbiamo muovere fin da ora tenendo presente che questo è l’obiettivo”.

E’ una buona notizia quindi che il premier Conte abbia annunciato nei giorni scorsi di nominare sei commissari responsabili per l’attuazione di ogni area di azione del RP?

“Sono contenta che si parta dal concetto che il commissario è in questo momento l’unico modo per mettere a regime un complesso di norme necessarie per realizzare i progetti. Era esattamente questa la proposta di Italia shock. Ci sono state molte resistenze. Non è questo il momento per recriminare o rivendicare. L’importante è che le cose vengano fatte come si deve. Italia viva ha insistito su questo punto nell’interesse del paese. Le cose si possono nominare in tanti modi. Conta il contenuto”.

Senta, a che punto siamo con Alitalia? Si dice che il cda non si sia ancora insediato perchè il premier Conte avrebbe contestato alcune nomine di area 5 Stelle.

“So che siamo in uno stallo dovuto proprio al mancato insediamento del Cda. I motivi spero vengano presto superati e che si produca in tempi brevi il piano industriale. Il risanamento è condizione essenziale. E senza il piano industriale è impossibile anche solo immaginare la newco”.

Anche il dossier Autostrade sembra in alto mare.

“Italia viva disse subito che non sarebbe stato facile risolvere il nodo della concessione ad Aspi. Il nostro timore era che la situazione si sarebbe impantanata e arenata. E così è stato. Il paradosso è che tutto questo potrebbe anche determinare un vantaggio per Autostrade. Io mi limito a rilevare che da un anno e mezzo è tutto bloccato: investimenti, messe in sicurezza, adeguamenti, la costruzione della Gronda di Genova già pagata con i pedaggi. Tutto questo perchè ci siamo infilati in questa gestione assurda. Io chiedo che si cerchi al più presto il modo per liberare subito quegli investimenti, dalla Gronda al piano tariffario scontato.

La vera Rivoluzione sarebbe obbligare Aspi a fare tutto quello che deve fare. Cioè realizzare gli investimenti previsti dalla concessione e dai successivi accordi. Invece si è scelta la demagogia e pagheranno gli italiani”.