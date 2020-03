[L'intervista] 'Carceri sovraffollate e mancano mascherine e detergenti. Ecco perché lì il virus fa paura più che mai'

Le rivolte nei penitenziari che si sono verificate in tutto il territorio italiano (29 penitenziari su 192) hanno scoperchiato il vaso di Pandora, mettendo in luce tutta la fragilità di un sistema carcerario appesantito dal sovraffollamento e dalla negazione, in alcuni casi, anche dei diritti minimi delle persone. Il bilancio delle proteste, come ha certificato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nell'audizione al Senato, è pesantissimo: 12 morti e 40 agenti feriti, a cui si aggiungono i carcerati fuggiti da Foggia, 12 dei quali ancora latitanti. Rita Bernardini, ex deputata e dirigente del Partito Radicale, da sempre in campo per i diritti dei carcerati, non ha dubbi: "Servirebbero subito provvedimenti di amnistia e indulto per sfoltire la popolazione carceraria ma questi non lo faranno mai".

Ma oggi non c'è più tempo: l'emergenza dettata dal pericolo di diffusione del coronavirus impone azioni immediate. "Noi denunciamo da tempo il problema del sovraffollamento penitenziario, che si ripercuote nella vita di tutti i giorni delle carceri. Perché se ci sono carceri, come quella di Taranto dove ci sono 200 detenuti in 100 posti, figuriamoci se si possono tenere le distanze di sicurezza richieste dall'emergenza. E' evidente che quello che non si è voluto affrontare, oggi viene alla luce come un nodo vitale. Il ministro della Giustizia riferendo al Senato ha detto che bisogna riportare tutto alla legalità".

Cosa siginifica questo?

"Ha ragione il ministro, ma dovevano farlo da tempo. Le perosne detenute nel nostro paese vivo condizioni illegali. Le regole non sono rispettate. Fortunatamente, ma forse è troppo tardi, del problema del sovraffollamento oggi siamo tutti consapevoli. Devono essere prese immediatamente misure per ridurre la popolazione carceraria".

Lo ha fatto anche l'Iran liberando migliaia di detenuti. Cosa si deve fare adesso con urgenza?

"Se questi non faranno mai amnistia e indulto, però si possono prendere altri provvedimenti, partendo dal presupposto che nelle nostre carceri ci sono almeno 16 mila persone a cui rimane da scontare una pena inferiore ai 24 mesi. Già questi potrebbero uscire dal carcere, magari con il braccialetto elettronico o sistemi di controllo a distanza".

Le misure alternative possono aiutare a migliorare la situazione.

"E poi c'è il problema dei tossicodipendenti venuto drammaticamente alla luce con questi 12 morti che si sono verificati con le rivolte. Ecco se c'è un posto dove queste persone non devono stare è proprio il carcere perché sono persone che hanno bisogno di cure e assistenza. Tutti sono d'accordo su questo. Poco fa persino Gasparri ha detto in Aula che ci sono misure alternative per le persone tossicodipendenti come poter andare in comunità e la presa in carico attraverso i Serd. Servono misure per scontare la pena a domicilio o presso qualche ospedale nei casi più gravi. Si tenga conto che ci sono anche persone malate che sono in fase terminale, che essendo state trattate con la chemioterapia hanno le difese immunitarie molto basse, soggetti altamente a rischio".

Il ministro paventa provvedimenti urgenti.

"In passato era stata emanata una legge - dopo il caso Torregiani del 2013 a cui era seguita la condanna Ue per l'Italia - che prevedeva la liberazione anticipata speciale. Ma questa legge era a tempo ed è scaduta nel dicembre 2015 e prevedeva dei giorni di liberazione anticipata in più proprio per combattere il sovraffollamento. Ora per i detenuti che si comportano bene, la stragrande maggioranza, è prevista una liberazione anticipata concessa dal magistrato di sorveglianza di 45 giorni per ogni semestre. La legge del 2015 prevedeva invece 75 giorni premio ogni semestre. Ecco si può ritirare fuori questa legge che consentirebbe di sfoltire la popolazione carceraria".

Un sindacato delle forze di polizia penitenziaria ha parlato di un'organizzazione mafiosa dietro le proteste. E' plausibile, secondo lei?

"Mi risulta che nei reparti dove ci sono i mafiosi non ci siano state delle rivolte, penso al 41bis o all'alta sicurezza. Penso che queste proteste un po' si siano manifestate in modo spontaneo rinfocolate da chi si sente intrappolato, per paura più che altro, un po' siano state alimentae da coloro che vogliono usare il pugno forte. Noi abbiamo fatto appelli ripetuti alla non violenza perché è chiaro che queste rivolte si ritorcono contro la polazione carceraria, per cui chi le alimenta è contro i detenuti, su questo non ci sono dubbi".

C'è il fatto che l'estrema fragilità umana nella quale vive un carcerato si infranga contro la necessità che i colloqui vengano sospesi: anche questo può portare a reazioni come quelle che abbiamo visto?

"Il punto è che le cose vanno spiegate. E' chiaro che questa misura è una misura per la salute dei detenuti e ridurre gli ingressi in carcere è un atto sanitaria necessario. Però non molti familiari di detenuti sanno che è possibile continuare a portare i pacchi e sappiamo quanto è importante il pacco per un detenuto. Sappiamo che sono aumentate le telefonate e i contatti via Skype con le famiglie: mezzi alternativi insomma".

Una denunia che è stata fatta è che le misure necessarie per scongiurare la diffusione del virus nelle carceri non siano state prese adeguatamente. Cosa ne pensa?

"E' necessario che ci siano i presidi sanitari adeguati, e siamo in un ritardo pazzesco. Mi rivolgo anche a coloro che ogni giorno entrano in carcere: poliziotti, educatori e così via. Non mi risulta che siano stati fatti i tamponi e invece andrebbero fatti. Si è parlato delle mascherine, 100 mila da distribuire ma ancora niente. Altra cosa fondamentale che non è stata fatta è la distruibuzione di prodotti ai detenuti per sanificare le celle. Tenete conto che cìè una fatiscenza dei luoghi e alcuni sono infestati da scarafaggi e topi. Si deve approfittare di questa emergenza per sanificare i luoghi e dare a tutti i detenuti gli strumenti per poter vivere in una cella pulita".

La task force annunciata dal ministro Bonafede dovrebbe occuparsi anche di questo.

"Certo, anche di questo. Io direi che anche le telefonate in più dovrebbero essere agevolate: ci sono persone che hanno zero euro nel conto carcerario e dare la possibilità a queste di telefonare sarebbe un'azione importante, piuttosto che aspettare il sussidio della Caritas".