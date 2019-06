Intercettazioni, Bonafede (M5s): non si arretra di un millimetro

Roma, 19 giu. (askanews) - "La legge spazzacorrotti ha introdotto il trojan, e da cinque mesi stiamo scoprendo tantissimi casi che non avremmo scoperto. Noi non possiamo riportare le lancette indietro nel tempo, a quando la politica pensava che fosse giusto che il popolo italiano non doveva sapere cosa accadeva in certi contesti. La lotta alla corruzione non deve arretrare di un millimetro". Lo ha affermato il ministro della Giustizia M5s Alfonso Bonafede in un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital."Possiamo migliorare gli strumenti - ha continuato Bonafede- ma non arretriamo di un millimetro sulla possibilità di utilizzare i trojan e sulle intercettazioni. Dobbiamo agire sulla fuga di notizie, senz'altro. Pensi a terzi che vengono citati in intercettazioni da parte di indagati, pensi a fatti di vita privata, dobbiamo tutelare questi casi".Sulle intercettazioni, più in generale, Bonafede dice che "stiamo lavorando a una riforma che blocca quella del Pd, che con la scusa della privacy imbavagliava le intercettazioni. E stiamo lavorando per apportare dei correttivi per evitare che ci siano fughe di notizie". Il metro per pubblicare intercettazioni, ricorda Bonafede, deve essere quello della Cassazione, che "dice che le intercettazioni possono essere pubblicate nel diritto di cronaca e di informazione in caso di notizie con preminente interesse pubblico. Ma mi sembra che in alcuni casi, ad esempio quando vengono citate persone terze che non hanno a che fare con le persone coinvolte, il limite sia stato oltrepassato".