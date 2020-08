Referendum taglia poltrone, caccia ai furbastri dei 600 euro e campagna anticasta con il sospetto che la regia sia orchestrata dall’Inps: tutto si tiene, e non a caso, nell’afoso agosto nazionale. Al netto della crescente preoccupazione per il numero dei contagi Covid. E invece di impiegare le energie in quel piano di riforme che ci dovrà aprire la cassa dei 209 miliardi del Recovery fund.

Andiamo con ordine. Stamani la presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia convoca i giudici delle leggi per giudicare o meno ammissibili ben tre ricorsi contro il Referendum per il taglio dei parlamentari, la battaglia madre delle truppe grilline e del loro leader Luigi di Maio che mentre posta foto amene dagli angoli più belli della Sardegna agita la grancassa contro i parlamentari che hanno richiesto il bonus da 600 euro riservato alle partite Iva al grido: “Quale migliore prova della necessità di farla finita una volta per tutte con la casta e tagliare per sempre certi privilegi”. Che perversa e maldestra confusione su fatti invece drammaticamente seri.

L’election day

Il 20 e 21 settembre sarà election day: sette regioni, oltre mille comuni e il referendum confermativo, senza quorum, per dare il via una volta per tutte al taglio di un terzo dei parlamentari (da 945 a 600 di cui 200 senatori e 400 deputati). Il Movimento 5 Stelle ha fatto di tutto per mettere insieme le votazioni, confidare nell’effetto traino e portare a votare per il referendum il più alto numero di persone. Non c’è quorum e il numero dei votanti non è vincolante. Anche solo mille italiani che sceglieranno il Sì potranno avere l’ultima parola sulla riforma costituzionale se i No saranno anche uno solo di meno. Ma proprio per evitare i piccoli numeri e le inevitabili polemiche i 5 Stelle hanno fatto di tutto per avere election day. Che è stato indetto con decreto (fin qui poco o nulla di strano) ma il Referendum è stato aggiunto come emendamento in sede di Commissione parlamentare. Un dato questo da tenere a mente perchè intreccia uno dei ricorsi.

I tre ricorsi

A poco più di un mese dalla data della consultazione popolare, stamani la Consulta si dovrà esprimere sui quattro ricorsi (in realtà sono tre quelli specifici sul referendum) che invocano il conflitto fra poteri dello Stato sul taglia poltrone e chiedono la sospensione dell’election day. Quello di stamani è solo un giudizio di ammissibilità e, qualora anche uno solo di questi fosse accolto, la Corte avrà venti giorni di tempo per decidere nel merito. In linea teorica, tra oggi e i primi di settembre, il taglio dei parlamentari potrebbe subire un brusco stop. Forse anche un rinvio. Diciamo subito che nel borsino delle previsioni, sembra prevalere al momento il giudizio di inammissibilità. “La decisione della Corte, qualunque essa sia, sarà l’unica possibile e perciò sarà giusta in quanto non ci sono precedenti e, nel caso, sono solo teorici” ha spiegato ieri a tiscali.it l’avvocato Felice Besostri, infaticabile promotore di ricorsi e gendarme del dettato costituzionale quando si tratta di leggi elettorali (tra le sue vittorie la bocciatura del Porcellum).

I tre ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono stati depositati tra il 23 e il 29 luglio dal Comitato promotore del referendum, cioè deputati e senatori contrari alla riduzione dei seggi, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e dall’Associazione +Europa (quest’ultimo guarda però solo alle elezioni regionali e denuncia come la mancata estensione dell'esonero dalla raccolta firme sia una violazione del diritto di elettorato attivo e passivo).

Corte Costituzionale (Ansa)

“Stop al referendum”

La sintesi giornalistica non può rendere conto delle meravigliose tecnicalities che muovono ogni singolo ricorso. Chiedendo in anticipo scusa ai tecnici della materia, si deve però tentare una spiegazione più snella e agevole.

Il ricorso della Regione Basilicata, scritto dai professori Federico Tedeschini, Giuseppe Gargani e Felice Besostri chiede lo “stop al referendum” sollevando un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se infatti il taglio dei parlamentari dovesse passare anche in sede di referendum, ci sarebbe una “lesione grave della rappresentatività parlamentare costituzionalmente riconosciuta alla Regione che verrebbe drasticamente ridotta”. Secondo gli avvocati in sostanza, “la Regione perderebbe gran parte dei deputati e soprattutto dei sette senatori che sono garantiti dalla Costituzione. Una Regione del sud laboriosa come la Basilicata sarebbe ferita e avvilita nella sua rappresentanza a beneficio di Regioni del nord come il Trentino Alto Adige”. Besostri ha quantificato la perdita di rappresentanza: in Trentino pesa per il 14%, in Umbria e Basilicata fino al 57%, nelle altre regioni del 42 per cento.

L’opinione più diffusa è che, non essendo ancora in vigore la legge, la Corte non potrà neppure giudicare ammissibile il ricorso. Senza però entrare nel merito. Il che non sgombrerebbe certo il campo dai dubbi.

“Abbinamento illegittimo”

I ricorsi, presentati dal Comitato per il No (parlamentari di vari partiti, anche 5 Stelle, che sfidando il sentimento anticasta hanno chiesto il referendum dopo il via libera unanime del Parlamento) e dal senatore Gregorio De Falco guardano entrambi alla data del 20-21 settembre, il fine settimana in cui, con il decreto elezioni, sono stati accorpati, appunto, il voto per le regionali e il Referendum, inizialmente fissato per la fine di marzo e poi rinviato causa Covid. Il conflitto sollevato dal Comitato promotore nei confronti della Presidenza della Repubblica, Governo, Camera e Senato, e scritto dal professor Alfonso Celotto, ritiene che “l'abbinamento tra referendum ed elezioni locali grave e senza precedenti”. In sintesi, spiega Simone Baldelli (Forza Italia) “diciamo che l'abbinamento è illegittimo perché turba lo svolgimento sereno e corretto della campagna referendaria, che ha per oggetto una modifica di rango costituzionale, schiacciandola in un clima di scontro elettorale tra partiti e coalizioni, in cui viene meno il diritto del cittadino a conoscere per deliberare”. In pratica, l’electron day è incostituzionale perchè mescola un “voto partitico” con un “voto di opinione”, il tutto con una “asimmetria territoriale” perchè per le regionali andranno al voto i cittadini di sole 7 regioni.

Il precedente

Il ricorso ha buone chance di essere accolto. Anche se esiste un precedente simile ma diverso. Nel 2011 in occasione della consultazione sull'acqua pubblica il comitato promotore per il Sì aveva fatto ricorso alla Corte per chiedere l'election day. In quel caso serviva un quorum, il governo aveva scelto di fissare il referendum il 12 e 13 giugno, mentre le amministrative sarebbero state il 15 e 16 maggio. I due casi sono diversi: quello sul taglia poltrone chiede di scorporare le date, mentre l’altro chiedeva di unirle. La sentenza della Corte del 2011, tuttavia, sembra calzare a pennello in entrambi i casi: “Il mancato accorpamento dei referendum con le elezioni amministrative - scrissero i giudici - di per sé non agevola, ma neppure ostacola, lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e non è suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato promotore”.

“Solo di domenica”

Nel suo ricorso il senatore ex M5s Gregorio De Falco obietta che non è possibile intervenire con un decreto in materia costituzionale-elettorale, e che, comunque, questo non possa avvenire con una norma introdotta in sede di conversione (emendamento inserito in Commissione) e approvata con voto di fiducia. Non solo: la legge sui referendum prevede che si debbano svolgere in una sola giornata e di domenica. E questa legge non risulta modificata.

La via d’uscita

Il tempo è poco e la materia troppo delicata per non essere trattata con cura. Ecco che se dovesse essere dichiarata l’ammissibilità, poiché non sarà possibile andare alle urne il 20-21 settembre senza che la questione sia stata definitivamente chiarita dalla Consulta, il Referendum dovrebbe essere rinviato e svolgersi a novembre, ultima data utile prevista dal decreto.

Inps nel mirino

Con tutto questo sullo sfondo, da tre giorni si è scatenata la caccia grossa ai parlamentari che hanno chiesto e ottenuto i 600 euro che lo Stato ha garantito alle partite Iva in difficoltà causa Covid. La norma non prevede tetti, è stata pensata come un helicopter money nazionale ma certo nessuno si aspettava che ne potessero beneficiare signori e signore che, titolari di partita Iva, ricevono in quanto eletti indennità intorno ai 13 mila euro. Oltre ai sei parlamentari ci sono anche circa duemila amministratori locali. E chissà cos’altro hanno catalogato gli 007 dell’Inps, la speciale divisione interna voluta dal presidente Tridico per scovare furbastri e impostori. Bravo Tridico, dunque. Se non fosse che stiamo assistendo da giorni a scene mai viste. Come la caccia ai nomi, quando un nuovo gioco estivo. Tridico sostiene di non poterli rivelare in nome della privacy al tempo steso però si lasciano filtrare apparenza politica e dettagli vari. Poco importa se poi i parlamentari sarebbero tre non sei visto che tre hanno chiesto i soldi ma non li hanno ricevuti; se i gruppi parlamentari alla fine sarebbero uno e non tre; se circolano nomi e cognomi messi alla pubblica gogna senza alcuna possibilità di verifica; se sono stati mescolati e confusi “ricchi parlamentari” con duemila amministratori locali molti dei quali però dalla politica ricevono solo qualche centinaia di euro come gettone di presenza. Insomma, se l’Inps ha fatto bene a scoprire questi sciacalli, pessima è stata fin qui la gestione di questa scoperta. Da parte dell’Inps e dello stesso Tridico.

Fuori i nomi

Da ieri così l’alibi della privacy è caduto per sempre. L’Autorità garante ha fatto sapere all'Inps che i nomi possono essere svelati: non ci sono vincoli di riservatezza che tengano. Cessa così, dovrebbe almeno cessare, il gioco perverso della caccia ai nomi che speso circolano senza essere nè smentiti nè confermati e dovrà essere l’Inps a renderli noti. Il presidente Tridico non sembra però essere intenzionato a farlo e insiste nel mandare avanti le istituzioni, come la presidenza della Camera, o le segreterie dei partiti per convincere i colpevoli ad autodenunciarsi. Ha lanciato la bomba ma poi ritira la mano.

Tridico finisce a sua volta nel mirino: Matteo Renzi ne chiede le dimissioni perchè “totalmente incompetente” (Italia viva è stata messa alla gogna per un suo deputato ma pare che non ia coinvolta) e il Garante della privacy ha aperto un'istruttoria sulla vicenda del bonus. Tridico ha dato alla presidente Debora Serracchiani la disponibilità a essere sentito in commissione Lavoro alla Camera, ma potrebbero volerci giorni: non prima di Ferragosto o addirittura dopo il 24 agosto. E potrebbe essere questa la sede dove i nomi si faranno. Il governo intanto sta studiando una soluzione visto che aver beneficiato di quei soldi è certamente indegno ma non illecito. Si pensa ad un emendamento che ponga limiti al bonus con una determinata soglia di reddito e con eventuali incarichi pubblici.

Il Comitato per il No all’attacco

E’ chiaro che il 24 agosto sarebbe una data troppo lontana per far chiarezza sui colpevoli. Soprattutto perchè sarebbero altre due settimane di gogna e di grancassa in favore del Sì.

I promotori del No al referendum sul taglio dei parlamentari accusano infatti i sostenitori del Sì di aver usato questa vicenda come una clava in favore del taglio. Andrea Cangini annuncia un'interrogazione al premier Conte e alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Cangini parla di “ignobile operazione di propaganda anticasta orchestrata dal presidente grillino dell'Inps, Tridico, e dal suo dante causa Luigi Di Maio, una campagna che sta infangando l’intero Parlamento. La decisione di non diffondere i nomi dei deputati che hanno richiesto il sussidio riservato alle partite Iva è illegittima, quei nomi devono essere resi pubblici al più presto e basta con le generalizzazioni ad uso e consumo di campagne a loro volta indegne”.