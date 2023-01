Iniziato cdm, prevista anche informativa su aumento carburanti

Roma, 10 gen. (askanews) - E' iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo un decreto legge per interventi urgenti di protezione civile e di ricostruzione e un decreto sulle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, il cosiddetto payback sanitario.Nel corso della seduta è prevista anche una informativa del ministro per lo Sviluppo economico Adolfo Urso sull'aumento dei carburanti. Il Cdm dovrebbe anche avviare l'iter per le nomine ai vertici delle agenzie fiscali.