L’inflazione corre, i mutui anche. Mr Prezzi se ci sei batti un colpo

Altro che ferma. L’inflazione galoppa, in aprile segna +8.3% anche se frenano un poco gli alimentari. A marzo era 7,6 e tutti si sperava che ormai la spirale dei prezzi fosse stata messa una volta per tutte alle spalle. Previsioni sbagliate. Del caro-vita, caro-bollette e caro-tutto non si parla più nei talkshow e poco anche sui giornali. Non è casuale: è stato fatto finchè c’era un governo da buttare giù; ora il mainstream e il vento soffiano a destra e quindi guai disturbare il manovratore. Cioè il governo politico in carica che si guarda bene di affrontare le conseguenze del caro vita e della difficoltà per le famiglie di fare la spesa. Quando era all’opposizione Giorgia Meloni attaccava su questo ogni giorno. Opposizioni e Pd non pervenute.

Ma le persone continuano a fare i conti tra beni acquistati e necessità. E questi conti non tornano mai. Ci si chiede perché, pur avendo tutto il grano a disposizione, la pasta continui a costare il doppio (per le grandi marche anche il triplo) del tempo pre-bellico. Perché frutta e verdura a km zero siano triplicate. Un kg di pomodori al supermercato possono arrivare a costare 4 euro. Albicocche e nespole anche cinque. Palazzo Chigi e ministeri vari cantano vittoria nel comunicare che “il gas è tornato al di sotto dei prezzi del tempo prima della guerra”. E anche l’elettricità, quindi. Ma la bollette restano altissime. Anche perché nel frattempo il governo ha reintrodotto le accise su benzina e gasolio e su gas e luce che erano state congelate da Draghi perché “il costo delle materie prime è tornato normale”. Tutto “normale” tranne che i prezzi al consumatore. E poiché non sono certo aumentati gli stipendi dei lavoratori, è legittimo pensare che sia in atto un meccanismo puramente speculativo. Almeno sui beni di prima necessità. E che l’operazione in atto sia quella di far ingoiare ai consumatori gli aumenti, costringerli ad una sorta di assuefazione e non tornare più ai prezzi di prima.

L’Autorità garante sui prezzi

Che fare allora? Sicuramente parlarne, denunciare, segnalare. In realtà ci dovrebbe pensare da solo, senza essere imbeccato, il nostro Mr Prezzi, al secolo il dottor Benedetto Mineo. Pochi sanno infatti che in Italia esiste un’Autorità garante per la sorveglianza dei prezzi che ha il compito di controllare la filiera dei prezzi con e senza le segnalazioni dei cittadini. E qui, c’è poco da segnalare: basta andare a fare la spesa e capire che c’è molto che non va. Il punto è capire cosa non va, spiegarlo ai cittadini consumatori ed intervenire per ripristinare una giustizia nei prezzi.

Il problema è che invece Mr Prezzi non è pervenuto. Se sta facendo qualcosa, non la sappiamo e non la comunicano. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy presso cui opera il Garante, contattato ieri da Tiscali News, assicura che “Mr Prezzi è vigile, sta verificando le filiere dei prezzi soprattutto del comparto cereali e prodotti per l’infanzia e che presto parlerà”. In attesa del verdetto, i prezzi aumentano e le famiglie con redditi più bassi fanno veramente fatica ad arrivare a fine mese. Mentre intorno a loro va in scena l’ubriacatura di un turismo fuori controllo e di un pil in crescita oltre le previsioni. Si chiamano disuguaglianze. E sono in aumento.

Compiti e poteri di Mr Prezzi

La figura del Garante è stata introdotta nel 2007 ma per lungo tempo è stata dimenticata. Quando è scoppiata la guerra e i prezzi sono impazziti, l’allora premier Draghi pensò bene di bussare alla porta di Mr Prezzi (che ovviamente gode di un lauto stipendio da parte dello Stato) per metterlo a fare ciò per cui è nato.

Il principale obiettivo del Garante è garantire la sorveglianza e la trasparenza dei prezzi per contrastare eventuali speculazioni. Oltre all’attività di verifica dei livelli di prezzo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, Mr Prezzi ha la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici in merito alle motivazioni che hanno condotto ad eventuali variazioni al rialzo dei prezzi. Qualora le imprese non dovessero fornire i dati entro 10 giorni, il Garante potrà prevedere delle sanzioni con valori che oscillano da un minimo di 2mila ad un massimo di 200mila euro. Collabora con il Ministero dello Sviluppo Economico, della Transizione ecologica e dell’Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Da un punto di vista operativo, invece, è coadiuvato dalla Guardia di Finanza. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico agevola l’operato del Garante mettendo a disposizione del consumatore l’Osservatorio dei Prezzi, ovvero un servizio di informazione, trasparenza e orientamento degli utenti e degli per gli operatori economici, per documentarsi sull’andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, sulla loro variabilità e sulle dinamiche inflazionistiche. Per arginare fenomeni speculativi, il Garante per la sorveglianza dei prezzi comunica al Governo una serie di azioni mirate e strutturare di riforma dei mercati qualora, a seguito delle sue analisi, dovesse ravvedere anomalie o malfunzionamenti. Può fare segnalazioni all’Antitrust.

Intanto i prezzi volano. Con i tassi

In attesa che mr Prezzi riesca ad intervenire almeno sul carrello della spesa - purché lo faccia in fretta e in modo efficace, possibilmente duraturo che non vuol dire mettere le mani sul mercato perchè chi vuole i pomodori a 6 euro liberissimo di comprarli - stanno per arrivare altri aumenti. Dovuti a scelte di politica monetaria, cioè all’aumento dei tassi di interesse proprio per tenere a bada l’inflazione. Ieri l’americana Fed, oggi tocca alla Bce (+25 punti base), il costo del denaro è destinato di nuovo ad aumentare. Se oggi, come atteso, Christine Lagarde alzerà i tassi, ci saranno - è vero - un immediato apprezzamento dell'euro sui mercati valutari e un contenimento nel medio periodo dei prezzi. Ma anche mutui più cari, rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato e debito più pesante. Ogni rialzo dei tassi deciso dalla Bce per combattere l'inflazione ha inevitabili conseguenze sulle finanze pubbliche e sulla vita dei cittadini. La prima e più eclatante è proprio l'aumento del costo delle rate sui prestiti immobiliari e non, a cui quasi mai fa da contraltare un parallelo aumento dei tassi dei depositi.

Nuvole nere per mutui e prestiti alle imprese

L'impatto sulla rata di un mutuo medio a tasso variabile sarà, stando ai calcoli di Facile.it, di 237 euro (+52%) rispetto all'inizio dello scorso anno, raggiungendo i 693 euro. Scoraggiando i nuovi acquisti di case e deprimendo il mercato degli immobili. Secondo le rilevazioni di Bankitalia, a febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni sono saliti oltre la soglia del 4%. Il rischio è che gli aumenti comportino una frenata del mercato immobiliare. Con il costo del denaro sempre più alto, le imprese potrebbero ridurre le richieste di finanziamenti. Il che significa meno investimenti, meno innovazione e meno crescita. Se l’euro si rivaluta, il debito però costerà di più. Non è un effetto diretto, ma l'aumento del tasso di sconto fa salire anche il valore, il rendimento, che lo Stato deve riconoscere ai sottoscrittori di titoli pubblici, ovvero di Bot, Btp e Cct.

I rendimenti si sono già adeguati alle recenti mosse di Francoforte e probabilmente lo faranno ancora: nelle ultime aste i Btp quinquennali hanno strappato un interesse in aumento al 3,77% e i decennali al 4,42%. Anche sul mercato secondario il tasso dei buoni del Tesoro viaggia stabilmente sopra il 4%. Per dirla con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il rialzo dei tassi può essere “utile per domare l'inflazione ma può causare qualche problema alla stabilità finanziaria”. L’Italia ha bisogno di tutto tranne che aumentare il peso del proprio debito.