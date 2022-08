Roma, 16 ago. (askanews) - "Per affrontare l'inflazione Draghi ha stanziato più di 40 mld. Quello che proponiamo in più è dare la possibilità alle aziende di pagare una mensilità in più detassata e decontribuita, recuperando il 50% con credito d'imposta cedibile. Vuol dire uno stipendio lordo = netto in più". Lo propone il capo politico del Terzo Polo Azione-Iv Carlo Calenda.