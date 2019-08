[Il retroscena] L'incontro di Salvini e Toti. E per ora gli arancioni non escono dal gruppo FI

Poteva fare tante cose, nella giornata di mercoledì, Matteo Salvini fra la commemorazione delle vittime del Ponte Morandi conclusa verso mezzogiorno e il comizio del tour estivo previsto per la sera stessa alla Spezia alle 20. E lì, in quelle otto ore libere del ministro dell'Interno il giorno dopo "la mossa del cavallo" e in attesa della seduta del 20 agosto, l'agenda genovese di Matteo Salvini è stata tutt'altro che casuale, quasi un ulteriore manifesto politico, un nuovo discorso parlamentare.

Visita in ospedale

Prima, una visita in ospedale, al San Martino, a trovare Sissi Alessia Ratti, sua amica fraterna, non una politica, ma una mamma di bimbi compagni di giochi dei suoi figli, ennesima prova dell'importanza che "il Capitano" dà ai rapporti storici di amicizia. E, non a caso, in questo passaggio, il ministro dell'Interno era accompagnato da altri sue due amici veri, da sempre: il capogruppo in Regione Franco Senarega e il capodelegazione leghista all'Europarlamento Marco Campomenosi, uno che era con lui persino quando Matteo era stato lasciato praticamente solo.

Dai suoi

Poi, una visita a casa dei suoi a Recco, il suo buen retiro estivo, versione tranquilla della movida del Papeete, con un po' di spazio per i giornalisti e un "comizio volante", con due chiacchiere con i turisti: "No, qui non ho una villa, ma una casa in un condominio...".

E poi, soprattutto, una visita, tutt'altro che scontata, in Regione Liguria.

Salvini lascia in piazza De Ferrari gli uomini della scorta e sale verso l'ufficio di Giovanni Toti, scortato dai suoi: il responsabile trasporti e infrastrutture del Carroccio Edoardo Rixi, la vicepresidente della Regione Sonia Viale, l'assessore alle Attività Produttive Andrea Benveduti, quello all'Agricoltura Stefano Mai, il consigliere regionale Paolo Ardenti, l'unico che lo supera in carnagione olivastra. Insieme a loro, il sindaco Marco Bucci e la totianissima assessore alla Cultura, allo Sport e alla Formazione della Regione Ilaria Cavo, con abbronzatura che fa quasi pendant con l'elegantissimo tubino nero.

Poi, vanno a pranzo insieme in un ristorante amatissimo da Toti dietro la Regione, parlano della differenza filosofica fra trofie e trenette per assorbire nel migliore dei modi il pesto, di un progetto di Bucci per spandere il profumo di basilico per le strade del centro di Genova, e di infrastrutture da fare in Liguria: Gronda autostradale, Nodo ferroviario, Terzo Valico e tutto ciò che è previsto dal programma dell'"Italia del sì".

Ma, soprattutto, c'è anche un segnale politico: dopo i retroscena che davano il sacrificio di Toti e dei totiani nell'accordo fra Lega e Forza Italia, Salvini dà un segno plastico del fatto che non accetterà veti. Poi, certo, è ovvio che i totiani non saranno in quota berlusconiana, ma questo è il minimo sindacale, non certo l'accettazione di un veto.

Ecco, la visita di Salvini a Genova sancisce anche questo, un segnale forte nel caso in cui si dovesse votare presto.

Intanto, in tema di scissioni e affini, in Parlamento non si muove foglia.

Dei gruppi di "Azione civile" di Matteo Renzi - come è naturale che sia, visto che la scissione è stata solo ventilata - non c'è l'ombra e, se è per quello, non c'è nemmeno il nome, visto che il copyright è di Antonio Ingroia.

Invece, il nuovo partito di Giovanni Toti è stato già battezzato - "Cambiamo!", con un sole come simbolo con l'arancione nella parte alta, il tricolore a spezzare il cerchio e la scritta "Con Toti" su fondo azzurro a ricordare il punto di provenienza - e ci sono anche i nomi di coloro che hanno firmato davanti al notaio e c'è l'editto di Forza Italia che sancisce che chi va con loro è fuori.

E ci sono persino i nomi di alcuni possibili parlamentari aderenti al movimento del governatore ligure. Alla Camera dei deputati, Manuela Gagliardi, Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino, Giorgio Silli (che è già nel Misto), Alessandro Sorte, Stefano Benigni, Claudio Pedrazzini, Laura Ravetto, Guido Della Frera e Galeazzo Bignami, con una possibile adesione situazionista di Vittorio Sgarbi, e a Palazzo Madama Massimo Vittorio Berutti, Paolo Romani, Gaetano Quagliariello, Luigi Vitali, Claudio Fazzone e Sandro Biasotti, questi ultimi due coordinatori regionali di Forza Italia nel Lazio e in Liguria.

Appuntamento al 20

A oggi, almeno al Senato della Repubblica dove le lettere di fuoruscita o i provvedimenti di espulsione da Forza Italia avrebbero potuto essere già imbucati e recapitati alla presidenza, nessuno ha sbattuto la porta o è stato sbattuto fuori. Dati ufficialissimi, aggiornati all'allegato B del resoconto stenografico della seduta dell'antivigilia di Ferragosto, che è la Bibbia degli atti parlamentari, con tutti gli stelloni repubblicani al posto giusto.

Appuntamento, ora, al fixing del 20 e 21 agosto, quando - insieme alle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte - si vedrà quanti azzurri diventeranno arancioni e se "Cambiamo!" sarà anche un imperativo con "Gruppi parlamentari" come complemento oggetto del verbo.