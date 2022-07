(ANSA) - ROMA, 06 LUG - A quanto apprende l'Ansa è in corso a Milano un incontro tra il ministro Luigi Di Maio, leader di Insieme per il futuro, e il sindaco di Milano Beppe Sala. Il colloquio tra i due è durato circa un'ora e mezza. Il ministro degli Esteri all'uscita non ha rilasciato dichiarazioni. (ANSA).