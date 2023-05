Giornata di sangue sulle strade: otto morti in poche ore, quattro erano giovanissimi

Almeno otto morti in quattro diversi incidenti stradali, due in Umbra ed uno in Puglia e l'altro in Veneto. Un uomo di 67 anni è morto in un incidente avvenuto la scorsa notte lungo la SS 53 a Bolzano Vicentino, all'altezza dello svincolo del casello dell'A31 Vicenza Nord, nel quale l'automobile su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un'altra vettura.

I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Chevrolet Cruze il conducente, che è stato trasferito in ospedale. Niente da fare invece per il guidatore di una Toyota Aygo, dichiarato morto dal medico. Sul posto una pattuglia della polizia di stato che ha deviato il traffico e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

Quattro giovani morti in provincia di Perugia

In Puglia, è di tre morti il bilancio del gravissimo incidente avvenuto lungo la statale 90, all'altezza di Troia, nel Foggiano. Sono rimaste coinvolte - a quanto si apprende - un'auto e due moto. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118.

Quattro giovani invece sono morti nelle ultime ore in due diversi incidenti stradali avvenuti invece in provincia di Perugia. L'incidente più grave è avvenuto nelle prime ore di domenica sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle in località Torricella di Magione dove sono deceduti tre dei quattro giovani a bordo di un'auto. L'altro incidente poco dopo la mezzanotte a Gubbio sulla statale 219 dove è morto il conducente dell'unica auto coinvolta.

C'è anche una ragazza non ancora diciottenne tra le vittime dell'incidente avvenuto sul raccordo Perugia-Bettolle all'altezza di Torricella di Magione. L'identificazione dei tre morti - risultati tutti stranieri residenti a Perugia - da parte dei carabinieri è stata piuttosto complessa perché non sono stati recuperati i documenti degli occupanti dell'auto e inizialmente nessuno ha chiesto informazioni su di loro. Oltre alla ragazza adolescente, sono deceduti un'altra giovane e un coetaneo che era alla guida dell'utilitaria. Un altro straniero più o meno della loro età è invece ricoverato all'ospedale di Perugia con riserva di prognosi. In base a una prima ricostruzione sembra che l'auto con i quattro a giovani abbia superato un'altra vettura finendo poi fuori strada e in un terreno sottostante.

Parla di "un bravo ragazzo dedito allo sport e molto conosciuto in città" il sindaco di Gubbio Filippo Stirati parlando con l'Ansa del ventiseienne morto nella notte in un incidente stradale. "Partecipo con commozione al grande dolore di una nostra famiglia per la perdita terribile di una giovane vita" aggiunge. Secondo quanto riportato dal TgR Rai dell'Umbria e da diversi siti, il giovane lavorava come elettricista ma era, oltre che ceraiolo, un appassionato di moto con le quali gareggiava nella categoria pet bike 12 pollici. Anche oggi avrebbe dovuto partecipare a una competizione nelle Marche.