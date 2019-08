In Umbria elezioni il 27 ottobre

(ANSA) - PERUGIA, 8 AGO - Si svolgeranno il 27 ottobre le elezioni anticipate per la Regione Umbria. Il presidente Fabio Paparelli ha infatti firmato - secondo quanto apprende l'ANSA - il decreto che stabilisce la data del voto. Contestualmente la Giunta ha deliberato la costituzione dell'ufficio elettorale. Le elezioni anticipate sono legate alle dimissioni della presidente Catiuscia Marini, Pd, in seguito all'indagine sui concorsi all'ospedale di Perugia che - secondo la procura - sarebbero stati pilotati da esponenti locali del Partito democratico. "Il voto - ha spiegato Paparelli - si svolgerà entro i tempi previsti dalla normativa in materia e dalle prassi elettorali, così come avvenuto per le altre regioni trovatesi nelle nostre condizioni". "Si terranno - ha sottolineato ancora - entro tempi analoghi a tutte le altre Regioni guidate dalla Lega e dal centro destra a partire dalla Lombardia".