In Toscana 28 comuni al voto, 2 sfide frontali destra-sinistra

Firenze, 11 giu. (askanews) - Ventotto comuni su 273 al voto domani in Toscana - di cui cinque sopra i 15mila abitanti - e tre sfide che potranno far sentire la loro onda lunga sulla politica nazionale: Lucca, Pistoia e Carrara. A Lucca sono sette i candidati per la successione ad Alessandro Tambellini, sindaco del Pd, in carica dal 2012. Corre per il centrosinistra Francesco Raspini, assessore comunale sostenuto da Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare, Lucca è un grande noi, Pd, Lucca Futura, Sinistra con Lucca Civica Ecologista ed Europa Verde. Per il centrodestra, con l'appoggio di Fdi, Lega, Fi-Udc, Lucca 2032, Centrodestra per Lucca, si presenta l'imprenditore Mario Pardini, ex presidente di Lucca Crea, società partecipata che organizza il Lucca Comics and games. Con le liste Lucca sul serio e Veronesi sindaco si candida Alberto Veronesi, figlio di Umberto Veronesi, direttore d'orchestra che è stato direttore artistico del Festival Pucciniano. In lizza, con le liste Centrodestra per Barsanti, Difendere Lucca e Prima Lucca-Italexit con Paragone, anche Fabio Barsanti, consigliere comunale uscente che nel 2017 riuscì a portare per la prima volta CasaPound in consiglio comunale sfiorando l'8% dei consensi.A Pistoia la corsa per diventare primo cittadino è a nove: il centrosinistra cercherà di riconquistare la città passata per la prima volta nella storia al centrodestra nel 2017. Il sindaco uscente Alessandro Tomasi tenta il bis sostenuto da tutto il centrodestra: Fi, Fdi e Lega e due liste civiche. A sfidarlo c'è Federica Fratoni, consigliera regionale, ex assessore toscana ed ex presidente della Provincia di Pistoia, è la candidata di Pd, Iv, Socialisti, M5s e due liste civiche. Francesco Branchetti corre per il polo composto da Sinistra civica ecologista, Verdi e Prc. Carla Breschi già consigliera comunale del Pd, è sostenuta da Prima Pistoia Italexit e da Ancora Italia.A Carrara non corre per il secondo mandato il sindaco uscente Francesco De Pasquale, ultimo dei sindaci M5s rimasti nelle principali città della Toscana. Per conquistarsi l'eredità dei Cinquestelle centrodestra e centrosinistra non si presentano compatti. Fdi e Fi sostengono Andrea Vannucci, mentre la Lega è schierata per Simone Caffaz. Nel centrosinistra Serena Arrighi è la candidata di Pd, Azione Carrara, Sinistra Italia, Pri, Giovani Democratici, Sinistra civica ecologista, Europa Verde e Volt. Cosimo Maria Ferri, deputato renziano, corre invece per Iv e Psi, mentre Rigoletta Vincenti è la candidata di M5s, Articolo Uno, Carrara Progressista e Prc.Si vota anche a Forte dei Marmi (Lucca), in Versilia, dove in corsa ci sono, tra gli altri, due cugini: il sindaco uscente Bruno Murzi, famoso cardiochirurgo dell'ospedale del Cuore di Massa e candidato con una lista civica, e il deputato Pd Umberto Buratti, già sindaco tra il 2007 e il 2012.