In giornata torna nella sua Nusco. Si lavora a funerali domani

Napoli, 26 mag. (askanews) - La salma di Ciriaco De Mita, l'ex leader della Dc deceduto la scorsa notte ad Avellino, è ancora nella struttura di riabilitazione Villa dei Pini nel capoluogo irpino. A breve il feretro dovrebbe essere trasferito a Nusco, città natale del più volte presidente del Consiglio. Cittadina della quale era sindaco in carica, eletto per il secondo mandato nel 2019 con il 60% dei consensi. E dove si terranno i funerali. Probabilmente domani, poichè sabato a Nusco è festa patronale di sant'Amato. De Mita era ospitato nella struttura riabilitativa dopo essere stato sottoposto a un'operazione chirurgica a febbraio scorso per ricomporre una frattura al femore procurata dopo una caduta in casa.Durante il suo ricovero presso l'ospedale Moscati di Avellino aveva anche avuto un attacco ischemico. Trasferito presso Villa dei Pini, le sue condizioni di salute si sono aggravate negli ultimi giorni. De Mita aveva compiuto 94 anni il 2 febbraio scorso.