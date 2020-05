In E-R addio attivisti a Forza Nuova

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAG - Gli attivisti romagnoli di Forza Nuova abbandonano "la struttura politica guidata da Roberto Fiore". Lo annunciano gli stessi attivisti del movimento di destra, in una nota firmata da Forza Nuova Romagna e dalle sezioni di Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Valmarecchia e Valconca poichè, scrivono, "l'attuale Forza Nuova non ha più gli attributi necessari a condurre il popolo verso una vera lotta di opposizione al sistema". A giudizio degli esponenti forzanovisti romagnoli, "per oltre 20 anni siamo stati protagonisti sulla scena politica locale" ma "oggi, con la presente, siamo a comunicare la decisione unanime di abbandonare la struttura politica guidata da Roberto Fiore". E questo perché, registrano, vi è una "incoerenza e inaffidabilità della segreteria nazionale" anche sulla "linea generale divenuta oramai antitetica allo stile ordinato e disciplinato che ci ha sempre contraddistinto".