In corso alla Camera riunione del giurì d'onore su caso Cospito

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - E' in corso a Montecitorio quella che dovrebbe essere riunione conclusiva del giurì d'onore costituito sulle affermazioni del deputato di Fdi Giovanni Donzelli nei confronti di tre deputati del Pd (tra cui la capogruppo Debora Serracchiani). In questa riunione dovrebbe essere licenziata la relazione conclusiva da trasmettere al presidente della Camera Lorenzo Fontana. Pare però che la relazione non dovrebbe essere letta in Aula in questa settimana. (ANSA).