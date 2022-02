In Cdm ricognizione su Pnrr, valutazione positiva su attuazione

Roma, 2 feb. (askanews) - Il Consiglio dei ministri ha fatto una ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi del Pnrr del primo semestre dell'anno.Il CdM, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, ha valutato "positivamente" lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza dei Ministeri coinvolti, considerando che, nell'ambito delle procedure di attuazione del PNRR, al 31 gennaio 2022 le Amministrazioni titolari di interventi hanno emanato 113 bandi e avvisi per un importo complessivo pari a circa 27,86 miliardi di euro. Ad oggi risultano aperti 48 bandi per un ammontare di risorse da assegnare pari a 23,17 miliardi.Nel 2022 l'Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 milestone e 17 target. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno 2022, a cui è collegata una rata di rimborso di 24,13 miliardi, e 55 entro 31 dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari a 21,83 miliardi.Tutte le amministrazioni centrali sono coinvolte nel raggiungere gli obiettivi del 2022. Dei milestones e target previsti entro giugno 2022, tre risultano già conseguiti.