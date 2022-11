(ANSA) - ROMA, 21 NOV - L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 20.30 a Palazzo Chigi, è integrato come segue: - decreto legge: Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici (Presidenza - Economia e Finanze). Lo comunica Palazzo Chigi. (ANSA).