In Calabria Santelli vince con oltre 55%. Lega dimezza quasi consensi, Pd primo

Roma, 27 gen. (askanews) - In Calabria l'azzurra Jole Santelli, candidata del centrodestra, è la prima presidente donna della Regione, forte di un risultato che supera il 55%. Ma la Lega dimezza quasi i consensi. Il primo partito in Calabria - anche se la coalizione di centrosinistra, con il candidato governatore Pippo Callipo, perde - è il Pd con il 15,4% dei voti. Tracollo per il M5s, che non dovrebbe neppure entrare in Consiglio regionaleLa Lega di Matteo Salvini si assesta, invece, intorno al 12% mentre alle Europee di otto mesi fa il Carroccio era al 22,6%. Il partito che nel centrodestra è in espansione è, invece, Fratelli d'Italia che conquista il 10,9% dei consensi.Nella sua prima uscita da neo-governatrice, Santelli ha voluto rivolgere due appelli: "Il primo alle donne calabresi, sono forti, tenaci e comandano, chiedo loro di essere al mio fianco per lottare per la Calabria. Il secondo appello lo faccio ai calabresi che hanno avuto successo in Italia e nel mondo: a loro chiedo una giornata al mese come restituzione alla Calabria".