In 21 hanno già salutato il Parlamento, una senatrice per meno di un mese

Con questa legge elettorale, il famigerato Rosatellum, tutti pronti a fare a gomitate per farsi mettere in lista, condizione necessaria e spesso sufficiente ad entrare in Parlamento senza alcuna legittimazione né una preferenza. Il punto è che, poi, dopo aver sgomitato, sono in tanti ad andarsene anzitempo e – a oggi – sono già ventuno i deputati e i senatori che hanno salutato la compagnia per i motivi più strani, ma soprattutto per andare a fare altro che è incompatibile: dal governatore, all’eurodeputato, al commissario europeo, fino al semplice consigliere regionale.

E così su 951 parlamentari, 630 deputati, 315 senatori elettivi, cinque senatori a vita e uno di diritto e a vita, l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sono già più del 2 per cento quelli che hanno salutato, percentuale che praticamente raddoppia se si considera il solo Palazzo Madama.

La mappa degli addii

Ecco quindi la mappa della cerimonia degli addii, considerando che gli ultimi tre hanno lasciato seggi vaganti, che daranno vita fra pochissimo a tre elezioni suppletive, che potrebbero fare eleggere parlamentari per pochi giorni, nel caso in cui si giungesse a uno scioglimento anticipato della legislatura.

Paolo Gentiloni, ormai ex deputato del Pd, che ha optato per la carica di commissario Ue, era stato eletto infatti nel collegio uninominale di Roma 1, quello del centro e del Trionfale, e Donatella Tesei, anche lei ormai ex senatrice leghista, che ha optato per la carica di presidente della Regione Umbria, a cui è stata eletta trionfalmente, era eletta nel collegio Umbria 2, quello di Terni. E sempre al Senato, la morte del senatore e professore pentastellato Franco Ortolani, l’uomo che più di tutti si è impegnato per i diritti della Terra dei fuochi, ricordato unanimemente come una persona perbene con discorsi toccanti da tutti i gruppi di Palazzo Madama in una recentissima seduta, porterà alle suppletive a Napoli 7-San Carlo all’Arena.

In tutti e tre i casi, infatti, si dovranno fare le suppletive, esattamente come è capitato nei due casi trentini di cui parleremo poi e a inizio anno in Sardegna, quando nel collegio di Cagliari-Burcei il velista pentastellato Andrea Mura era stato costretto a dimettersi da deputato dopo aver dichiarato che poteva benissimo rappresentare l’isola anche in mezzo al mare. Ne seguirono suppletive in cui vinse il candidato del centrosinistra Andrea Frailis, eletto con grande distacco sul secondo, ma con un’affluenza solo del 15,5 per cento, la più bassa della storia parlamentare della Repubblica Italiana.

Da Fedriga a Terzi

Andando avanti con i saluti a Montecitorio, il primissimo a salutare, solo 42 giorni dopo l’inizio della legislatura, è stato il leghista Massimiliano Fedriga, eletto governatore del Friuli-Venezia Giulia e sostituito un paio di mesi dopo da Aurelia Bibisutti, prima dei non eletti nella lista friulana del Carroccio.

Poi, sempre nella Lega, è toccato a Claudia Maria Terzi, diventata assessore regionale alle Attività Produttive in Lombardia, che ha lasciato il posto a Luca Toccalini, primo dei non eletti lumbard, e i Cinque Stelle sono stati colpiti dal lutto della morte di Iolanda Nanni, che ha lasciato il posto a Valentina Barzotti.

Il lutto

In questo caso, fra l’altro, c’è stato un altro lutto, scattato il giorno prima della legislatura: l’ex sindaca leghista di Albenga Rosi Guarnieri è infatti morta il giorno immediatamente precedente alla proclamazione degli eletti, sedendo così solo virtualmente in Parlamento, lasciando poi il posto a Lorenzo Viviani, attivissimo pescatore del Carroccio spezzino, una delle più belle sorprese della legislatura.

L’addio successivo è stato quello di David Ermini, diventato presidente del Consiglio superiore della magistratura, che ha lasciato il posto a un altro piddino: Umberto Buratti.

Il 9 gennaio di quest’anno triplo addio: quello di Maurizio Fugatti, Stefania Segnana e Giulia Zanotelli, tre leghisti eletti tutti e tre rispettivamente presidente e consigliere provinciale e regionale della provincia autonoma di Trento e del Trentino Alto Adige. Alla Segnana è subentrata Tiziana Piccolo, che la seguiva nelle liste della Lega, negli altri due casi suppletive: rispettivamente a Trento e a Pergine Valsugana dove sono stati eletti Martina Loss e Mauro Sutto. Tre leghisti per tre leghisti.

Le dimissioni di Crosetto

In Fratelli d’Italia, dopo una serie di tentativi andati a vuoto per la stima generale da cui è circondato, è finalmente riuscito a dimettersi Guido Crosetto, per impegni dovuti ai suoi incarichi nel mondo della Difesa, e gli è subentrata a Montecitorio Lucrezia Maria Benedetta Mantovani. E lo stesso cambio, sempre nelle file meloniane, un uomo per una donna, si è avuto quando Carlo Fidanza è stato eletto eurodeputato, lasciando il suo seggio lombardo all’ex cestista Maria Teresa Baldini, la deputata più alta e affascinante del Parlamento.

Il Senato

Anche al Senato, turn-over notevolissimo e velocissimo: a partire dall’ex sciatrice vincitrice in Coppa del Mondo di Fratelli d’Italia Lara Magoni, diventata assessore in Lombardia nella giunta di Attilio Fontana, che ha lasciato il posto al compagno di partito Gianpietro Maffoni.

Poi è toccato a due senatori eletti governatori; Christian Solinas, il presidente della Regione Sardegna che ha riportato il nome e il simbolo del Partito sardo d’azione in Parlamento, si è dimesso facendo entrare Michelina Lunesu che lo seguiva nella lista della Lega alleata del Psdaz; mentre il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio ha lasciato il posto di senatore al compagno di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini.

Sempre nelle file di Giorgia Meloni se ne è andato a Strasburgo e Bruxelles, esattamente come era capitato a Fidanza alla Camera, il catanese Raffaele Stancanelli, che ha spalancato le porte di Palazzo Madama a Giovanna Petrenga. Mentre fra i leghisti se ne è andata nelle file degli eurodeputati guidati da Marco Campomenosi la senatrice di lungo corso Anna Cinzia Bonfrisco, che ha lasciato spazio a Kristalia Rachele Papaevangeliu, la parlamentare più sfortunata della legislatura.

Infatti, la senatrice leghista ciociara di origine greca è stata proclamata parlamentare il 2 luglio 2019, ma la sua elezione è stata annullata nemmeno un mese dopo, il 31 luglio, perché nel frattempo era stata invalidata l’elezione in Calabria di Matteo Salvini – col seggio andato all’azzurra Fulvia Michela Caligiuri dopo i riconteggi - e quindi il leader leghista ha dovuto “ri-optare” per il seggio nel Lazio, facendo tornare a casa la povera Kristalia, con il record del mandato più breve degli ultimi anni.

Il piddino Edoardo Patriarca, invece, ha dovuto lasciare a Stefano Corti, leghista, il suo collegio uninominale di Modena.

Unico caso – insieme a quello di Mura-Frailis, ma lì era una questione di suppletive – di seggio che cambia completamente colore.

Nessun ribaltone: semplicemente avevano sbagliato i conti e le somme dei voti e aveva vinto il candidato del centrodestra e non quello del centrosinistra.