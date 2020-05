[Il caso] 254 articoli e 150 miliardi per far ripartire l’Italia. Ma manca un progetto generale

“Più che un decreto Rilancio sembra un Mille proroghe, quel provvedimento salame dove a inizio anno si mette dentro un po’ di tutto, che altrimenti va in scadenza.…”. Il deputato della maggiorana scorre sullo schermo del telefonino la bozza n.6 del decreto Rilancio. Porta l’orario delle 17 e 30 e tre quarti d’ora più tardi entra ufficialmente nella sala del Consiglio dei ministri. Alle 20 e 30 il premier Conte può presentare il decreto Rilancio in conferenza stampa. Il colpo d’occhio sul tavolo del governo racconta subito la cifra politica di questo sofferto e atteso provvedimento: Conte vuol dare di sè l’idea di leader forte e sicuro in sella; invita al tavolo in pesi uguali le quattro forze della coalizione - Gualtieri (Pd) e Bellanova (Iv) sulla sua destra, Patuanelli (M5s) e Speranza (Leu) sulla sua sinistra - cancellando nei fatti la goldenshare grillina fin qui predominante in ogni trattativa ma molto ridimensionata dopo questa partita. Il Movimento ha dovuto fare marcia indietro sulle regolarizzazioni (Crimi ha resistito finchè ha potuto), sul Reddito di emergenza che c’è ma è una misura spot per due mesi e un massimo di 400 euro per volta, e sul Reddito di cittadinanza: tra i due milioni e mezzo di percettori qualcuno dovrà andare a lavorare nei campi per sopperire alla mancanza di mano d’opera.

Schierata la coalizione

Il colpo d’occhio sulle 521 pagine e sui 254 articoli racconta di una misura “imponente per risorse e indirizzi” (ministro Gualtieri, ndr), una “supermanovra” (Conte) da 55 miliardi che sviluppano in 150 con decine e decine di provvedimenti a macchia, tutti belli, utili e interessanti. Provvedimento spot, però. Perchè nulla si trova in quelle pagine sulla semplificazione nella pubblica amministrazione e per le imprese indicata da tutti in questi mesi come necessità non più rinviabile. Nulla si trova sul famoso piano di investimenti pubblici, il piano dei mille cantieri - Italia viva ha preparato il Piano shock, seri articoli, zero carichi di spesa - che possono e devono essere aperti e avviati per mettere in sicurezza il paese ma soprattutto per spingere la domanda interna. Nulla su quella riforma del sistema fiscale che lo stesso Conte, prima della pandemia aveva indicato come step chiave del mandato governativo nell’anno 2020. “Non è adesso il momento di pensare a riforme di sistema” ha detto ieri Conte “adesso ci dobbiamo occupare dell’emergenza e del rilancio”. Ma se manca il progetto generale, la visione di quello che si vuole che diventi, o torni ad essere questo paese, se i 55 miliardi non sono legati ad un progetto e ad una visione, rischiano di essere soldi che passano e non costruiscono.

Più impresa che assistenza

Il decreto in numeri è “un mosaico che tiene dentro esigenze delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie” dice il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Se 55 miliardi è l’indebitamento totale, 25,6 miliardi andranno ai lavoratori, 14-16 alle imprese, 4 sono di tagli alle tasse per le imprese fino a 250 milioni di fatturato, 3 per la sanità, un miliardo e 400 all’Università e alla ricerca che potrà assumere 4 mila nuovi ricercatori e assicurare 4.200 borse di specializzazione, un altro miliardo e mezzo va alla Scuola per assumere 16 mila insegnanti.

E poi una serie di rinvii di scadenze fiscali al mese di settembre per un valore di circa 20 miliardi. Arriva la quota a fondo perduto per le imprese (da 2 a 40 mila euro, in base al fatturato). L’ecobonus e il sisma bonus per l’edilizia privata arrivano al 110%, segno che certi interventi “potranno essere realizzati senza sborsare un euro” ha detto il premier. La scommessa è se tutto questo basterà per reggere all’ipotesi di una crollo del pil a due cifre.

Alla voce tasse è stato abrogato il saldo-acconto per l'Irap di giugno, i bar e i ristoranti non pagheranno la Tosap (tassa sul suolo pubblico), ma, soprattutto, spariscono le clausole di salvaguardia che prevedevano l'aumento dell'Iva dal 2021. Via l'Iva da subito per alberghi e stabilimenti balneari. Le misure per i lavoratori riguardano la proroga delle varie forme di cassa integrazione, Naspi, ammortizzatori sociali, blocco dei licenziamenti. Ai lavoratori autonomi subito una seconda tranche di 600 euro, che dovrebbero aumentare a mille.

Tempi certi?

Mentre Conte ieri spiegava e parlava nel prime time televisivo serale, gli italiani si sono chiesti, come minimo, quando e come arriveranno questi soldi visto che a molti dipendenti (a occhio molti di più di quel 20% ancora mancante secondo i calcoli ufficiali) non sono ancora arrivati dopo due mesi di attesa.

Secondo l’Inps è stato pagato “l'85% di cassa integrazione, quasi l'80% di bonus autonomi, misure per 4,6 milioni di lavoratori”. Conte ha ammesso “ritardi e farraginosità” ma ma ha anche spiegato di “aver snellito la procedura” e quindi veramente d’ora in poi “potrebbe trattarsi di un clic”.

L’incubo del turismo senza turisti

Per turismo e spettacoli è stato garantito un fondo di circa un miliardo e mezzo. Il motto è “vacanze in Italia”. Ma le stime dicono che l’80 per cento degli italiani non farà vacanze. I flussi stranieri sono bloccati. Come si integra e si fa ripartire un settore che garantisce un terzo del pil nazionale? A parte i soldi, che rischiano di essere a pioggia senza coltivare nulla, manca anche qua il progetto e la visione futura. Come si riportano i turisti in Italia? I paesi europei stanno pensando ad accordi bilaterali in base alle stime del contagio. Ma questo ci taglierebbe fuori automaticamente visto che siano il paese più contagiato. Noi non ci abbiano pensato. Conte ieri ha minacciato: “Non accettiamo accordi bilaterali all'interno dell'UE per percorsi turistici privilegiati. Sarebbe la distruzione del mercato unico, saremmo fuori dalla Ue e non lo permetteremmo mai”. In nome della salute pubblica, l’Italia avrebbe però pochi argomenti. Di sicuro questo è un tema che va affrontato e su cui occorre farsi venire in mente un’idea con pacchetti e promozioni. In sicurezza.

Teresa e Luciana, le due ragazze “terribili” del governo

L’algida compostezza del premier si è concessa ieri una parentesi di fronte alla passione della ministra per l’Agricoltura Teresa Bellanova che dopo aver snocciolato la destinazione di un miliardo e 600 milioni, ha strappato il microfono a Conte per parlare dell’articolo 110 bis, quello sulle regolarizzazioni e contro il lavoro nero. Conte e Gualtieri non avevano neppure accennato alla norma che ha fatto più discutere e ha ritardato di 2/3 giorni l’approvazione. Una norma scomoda per il consenso visto che le destre hanno già amato la propaganda “prima gli italiani”, “al lavoro quelli del reddito di cittadinanza” che infatti dovranno rispondere anche a queste chiamate. “Lo Stato è più forte del caporalato e sa ridare dignità e visibilità a chi lavora” ha rivendicato la ministra Bellanova cedendo alle lacrime in ricordo alla sua storia personale di ragazzina che lavorava e veniva sfruttatta nei campi. Bellanova s’è tenuta il microfono proprio per parlare della norma e rivendicare, comma dopo comma, tutto l’articolato del testo messo a punto “dal ministro Luciana Lamorgese con cui la collaborazione è stata totale fin dall’inizio e che voglio ringraziare”. Ecco, Teresa e Luciana avevano un progetto, un obiettivo: Lamorgese per questioni di sicurezza e per aggredire il tema degli irregolari che sono in Italia, integrati ma senza permesso di soggiorno; Bellanova perchè cominciò la vita nel sindacato con la promessa che mai più lavoro nero e caporalato. Entrambe hanno saputo cogliere l’occasione del virus per portare in fondo il dossier regolarizzazioni. Diversamente non sarebbe stato mai neppure messo sul tavolo. “Il centrodestra ha regolarizzato 877mila migranti, il centrosinistra 500mila” ha tagliato ogni polemica il premier. Sulle lacrime di Bellanova si sono accanite le opposizioni e i social. “Come la Fornero….”. Ma se gli esodati furono un errore del sistema, questa volta il sistema ha vinto. E le lacrime di Bellanova sono state di gioia e non disperazione.

Nessuna nuova Iri

Al ministro Patuanelli Conte ha riservato una battuta politica: “E' Patuanelli il ministro a favore della collettivizzazione dei mezzi di produzione…”. Il tema è se, come ventilato da qualche ministro 5 Stelle, ci sia la volontà di tornare ai tempi dell’Iri e ad una forte presenza dello Stato nell’impresa. Che ruolo avrà ad esempio Cassa depositi e prestiti in questa fase di rilancio e ripartenza? Il ministro Gualtieri ha replicato secco: il decreto prevede un sostegno alle imprese “senza precedenti”, che “non si traduce in finanziamenti a pioggia nè tantomeno in un'interferenza della Stato”. “Nessuna nuova Iri” ha assicurato il ministro dell’Economia. Patuanelli ha spiegato i sostegni alle ricapitalizzazione e la detassazione degli aumenti di capitale per le imprese tra i 5 e i 50 milioni di ricavi e l'intervento di Cdp per le imprese oltre i 50 milioni di fatturato. In questo caso è stato previsto un “Patrimonio destinato” (Patrimonio Rilancio), separato dalla Cassa, per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano attraverso il quale si potranno concedere alle società per azioni, anche quotate, prestiti obbligazionari convertibili, garantire la partecipazione ad aumenti di capitale e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. “In tutta Europa - ha spiegato Gualtieri - si stanno definendo modalità nuove di sostegno alle imprese” e l'Italia si sta muovendo in “quello scenario sulla base delle nuove regole del Temporary framework europeo per dare un sostegno importante e per contribuire all'assorbimento delle perdite e per dare liquidità e sostegno alle imprese. Di questo si tratta non di una nuova Iri”. E nessuna “sovietizzazione dei cda delle imprese”. Era stato Patuanelli tempo fa a parlare di “nuova Iri”. E Andrea Orlando, vicepresidente del Pd, a vagheggiare l’ipotesi che in caso di sostegno economico lo Stato dovesse essere rappresentato nei cda.

Stop ai Dpcm

Un Conte in versione distesa ieri sera ha annunciato che la prossima misura - entro domenica ci saranno le nuove regole - sarà presa non tramite Dpcm ma tramite decreto “per chiedere il contributo del Parlamento”. E’ la vittoria di chi in Parlamento, come Stefano Ceccanti (Pd) ha posto per primo il problema dell’ “abuso di potere” da parte del premier. Da qui la lunga discussione in aula in questi giorni dove è stato tenuto bloccato un decreto per il tema Dpcm. E il dibattito tra costituzionalisti che hanno messo in guardia il premier dagli istinti del fare-presto e fai-da-te. Il premier ha cambiato idea. E ha detto stop ai Dpcm. E questo è più che sufficiente per tenere alta la sua popolarità.